«الإصلاح التعليمي» 21 مارس المقبل

وطن النهار

كشفت رئيس الجمعية الخليجية للتربية المقارنة والأستاذ المساعد في كلية التربية الأساسية في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب د. عهود العصفور، عن عقد المؤتمر التاسع للجمعية الخليجية للتربية المقارنة، الذي يحمل عنوان «اعادة النظر في الاصلاح التعليمي في دول مجلس التعاون الخليجي: نظرة على الماضي لاعلام المستقبل» خلال الفترة من 21 حتى 23 مارس المقبل عبر منصة الكترونية وفقاً لرابط تخصصه الجمعية، نظراً لظروف الجائحة التي حالت دون اقامة المؤتمر كما كان مخططاً له بـالكويت في العام الماضي. وذكرت العصفور في تصريح صحافي، «أن المنظومات التعليمية في منطقة الخليج شهدت مشاريع وخطط اصلاحية وتنموية عديدة ومتنوعة منذ فترة زمنية ليست بالقصيرة وحان الوقت للتقييم ومشاركة التجارب»، مشيرة الى أن الجمعية تأسست في عام 2008 وهي غير ربحية تعمل على تمكين الحوار الأكاديمي والمهني في منطقة الخليج العربي من موقف مقارن. وتمثل الجمعية أحد الفروع الرسمية الاقليمية للمجلس العالمي لجمعيات التربية المقارنة.