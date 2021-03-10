«الصيادون»: تنسيق مع «خفر السواحل» لتسهيل الصيد

وطن النهار

أكد الاتحاد الكويتي لصيادي الأسماك، على التعاون المثمر مع وزارة الداخلية ممثلة في خفر السواحل لتسهيل حركة صيد الأسماك في البحر سواء في المياه الاقليمية او الاقتصادية، مشيرا إلى أن هناك تنسيقا مستمرا مع خفر السواحل ولاسيما التواصل مع «دوبتي» الكوت والشملات نظرا لحالات الطوارئ التي تحدث في الاحيان عند تعرض احد الصيادين لوعكة صحية أو الاصابة أثناء عملية الصيد. وقال رئيس اتحاد الصيادين ظاهر الصويان، أن قرار مجلس الوزراء الخاص بالحظر الجزئي لم يؤثر على حركة الصيد، موضحا أن عمل الصيادين مستمرا دون أية مشاكل ناجمة عن هذا القرار، مشيرا إلى أن هناك تفاهم وتعاون مع خفر السواحل الذي بدوره يسمح باللجنات والطراريد الدخول إلى البحر بغرض الصيد سواء كان في المياه الاقليمية أو الاقتصادية. واوضح الصويان في تصريح لـ «النهار»، ان عملية الصيد مستمرة ولا إشكال فيها، في ظل تعاون خفر السواحل مع أصحاب اللنجات والطراريد الذي يسمح لهم المبيت في المياه الاقليمية، شريطة ألا يكون هناك تحركا لها مساء خلال فترة الحظر وفق الاوقات المحددة من قبل مجلس الوزراء. وأضاف: أن «اللنجات والطراريد تمارس عملية الصيد ويسمح لها المبيت في عرض البحر وأيضا الطراريد الراغبة بذلك، مبينا أن الصيادين يمارسون مهنة الصيد كل بأدواته سواء الغزل او القراقير او غيرها من العدة المسموح بها، ولكن على أن تتحرك هذه اللجنات والطراريد خلال النهار وليس خلال فترة الحظر، أي يمكنهم التحرك بعد الساعة الخامسة فجرا، أيضا يمكنهم الدخول إلى البحر الساعة الثالثة عصرا حتى يتسنى لهم الوصول إلى مكان الصيد الذي يرغبون به.

وذكر أن خفر السواحل لن يسمح بأي تحرك أثناء فترة الحظر، وذلك بما يمكنهم مراقبة أو السيطرة على أي تحرك مشبوه، موضحا أن تحرك اللنجات بطئ ولا اشكال فيها حيث تحتاج من 3 أيام إلى 7 أيام حتى الانتهاء من عملية الصيد، وهو الامر الذي يستدعي السماح لها في المبيت، بينما الطراريد يمكنهم الدخول والخروج من البحر في نفس اليوم نظير تميزها بالسرعة. إلى ذلك، أشار الصويان، إلى أن خفر السواحل دائما ينبه ويحذر ويبلغ الصيادين، كما أن اللنجات لديهم جهازا لاسلكيا يمكنها التواصل مع «الدوبة» المتواجدة أمام نقعة الكوت وكذلك الأخرى المتواجدة امام نقعة الشملان، وذلك في حال حدوث طارئ أو عند تعرض أحد الصيادين للاصابة او للمرض، بما يسهل عملية نقله الى المستشفى عن طريق خفر السواحل حتى وإن كان خلال فترة الحظر.

وثمن الصويان، دور الجهات الحكومية المعنية التي مدت يد العون للصيادين، لافتا إلى أن هناك تواصل مع المسؤولين في البيئة والثروة والتجارة والبلدية إلى جانب خفر السواحل.

