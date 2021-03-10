محافظ الأحمدي: الالتزام بالإجراءات من حُسن المواطنة

وطن النهار

تابع محافظ الاحمدي الشيخ فواز الخالد بدء سريان تنفيذ قرار الحظر الجزئي في البلاد تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء والسلطات الصحية، للوقوف على سير العمل بالقطاعات الخدمية والادارية في محافظة الاحمدي اجمالاً والقطاع الأمني تحديداً .

ووجه المحافظ الشكر لرجال الامن والعاملين بمختلف الجهات المعنية، وللمواطنين والمقيمين الملتزمين بضوابط الحظر والاشتراطات الصحية من اهالي وقاطني ومرتادي المحافظة، داعيا الجميع للتعاون مع الجهات المعنية، بما يحقق الهدف السامي للجميع وهو سلامة الوطن والمواطن والمقيم وتجاوز الجائحة والعبور المأمول الى بر الامان بتوفيق من المولى سبحانه وبجهود الجميع والتزامهم ووعيهم. وثمن محافظ الاحمدي تضافر الجهود المبذولة من الجميع سواء الجهات الرسمية أو الاهلية والتطوعية وكل مواطن ومقيم على ارض كويتنا لتجاوز الجائحة وتخطي هذه الفترة العصيبة التي يمر بها العالم اجمع، مشددا على ضرورة التسجيل لتناول التطعيم خاصة وان الكويت لم تتوان عن توفير افضل واكثر اللقاحات فعالية ومأمونية سواء للمواطنين او للمقيمين. وأشار الخالد الى ان محافظة الاحمدي رغم اتساع رقعتها الجغرافية وامتداد مدنها السكنية الجديدة، الا انها كانت سباقة لاقامة المحاجر الصحية المؤسسية لاستضافة العائدين من الخارج والمصابين، اضافة الى الخطوة غير المسبوقة لتحويل مركز خدمات تابع لوزارة الداخلية الى سوق استهلاكي لخدمة اهالي وقاطني منطقة الخيران البحرية، وتشييد أول مستشفى ميداني وأول فرع جمعية تعاونية ميداني بمنطقة المهبولة خلال فترة الحظر الكلي والمناطقي تزامنا مع بداية الجائحة، الأمر الذي يحملنا جميعا مسؤولية استمرار تلك الجهود والتميز حفاظا على الصحة العامة للمجتمع. واختتم بالتحذير من مغبة عدم الالتزام بتعليمات السلطات الصحية لوقف صعود المنحنى الوبائي بما يهدد باهدار انجازات الكويت التي شهد بها العالم في مواجهة جائحة كورونا مؤكدا ان هذا الالتزام شأن ديني واخلاقي ووطني وعلى الجميع ترجمته على ارض الواقع.

