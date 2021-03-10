التعاونيات فعَّلت باركود التسوق

وطن النهار

قال مشاري نادر العتيبي رئيس مجلس ادارة جمعية خيطان التعاونية إن المخزون الاستراتيجي للجمعية من السلع والمواد الغذائية والاستهلاكية الضرورية والتكميلية متوافر لفترة زمنية تزيد على 6 أشهر، وتكفي لتغطية احتياجات مساهمي وأهالي وقاطني المنطقة، سواء داخل المخازن أو المعروضة على الأرفف، مطمئناً الجميع بأن الأمور مستقرة، ولا داعٍ للاستنفار أو الهلع. وأضاف العتيبي في تصريح صحافي أن مجلس الادارة يعمل كفريق واحد من خلال خطة استراتيجية تم اعتمادها على تعزيز المخزون بشكل مستمر ودائم لجميع الأصناف، مثمنا الجهود الكبيرة التي تبذل من قبل اتحاد الجمعيات التعاونية، والتعاون والتنسيق الواسع مع وزارتي الشؤون الاجتماعية والتجارة والجهات ذات الصلة. وأشار الى أن نظام حجز موعد التسوق في الجمعية سواء في السوق المركزي خلال فترة الحظر الجزئي يتم عبر موقع وزارة التجارة بدءاً من الساعة الخامسة مساء الى الساعة العاشرة مساء، وذلك بناء على قرار وزارة التجارة بتكليف من مجلس الوزراء بتفعيل حجز المواعيد لدخول الجمعيات التعاونية خلال فترة الحظر الجزئي.