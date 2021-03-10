رواتب أبريل ومايو.. في خزينة الدولة

مال وأعمال

أمنت الحكومة رواتب ابريل ومايو، حيث كشفت مصادر موثوقة لـ«النهار»، عن جهود كبيرة وفرت سيولة عاجلة للرواتب، حتى اتضاح الرؤية حول قانون الدين العام أو أية طريقة تمويلية اخرى لتعزيز الكاش.

وقالت المصادر ذاتها «رواتب الموظفين ومبالغ الدعومات في أمان تام، ففضلاً عن ارتفاع اسعار النفط، والايرادات الدورية استعانت الحكومة ببعض الارباح التي تخصها لدى الغير، فيما دعمت جهات مستقلة السيولة الحكومية، بالاضافة الى استمرار عملية تبادل الأصول بين صندوقي الاحتياطي العام والأجيال».

وتابعت قائلة «هناك رغبة حقيقية في تقليص النفقات ووقف نزيف الهدر خاصة على مستوى المؤسسات والشركات التابعة للحكومة، والتي تسجل خسائر او تمثل عبئاً على الدولة». وبينت المصادر ان مؤسسات ترهق خزينة الدولة باطفاء خسائرها، فيما تعجز عن التحول للربحية، وهذه اما تخصص أو تعاد هيكلتها ادارياً ومالياً لتحقيق الجدوى المرجوة منها.

فيما تحدثت المصادر عن ضرورة وضع حد للهيئات المتشابه اختصاصها، حيث إن بعض الهيئات لا جدوى منها وتستنزف أجزاء مؤثرة من المال العام.

وفي ذات الاطار كشف احدث تقارير على موقع «أسواق نت» انه من المنتظر أن تحصل دول مجلس التعاون الخليجي، على قسط من الراحة فيما يتعلق بالتزاماتها المالية بعد أن اتفقت «أوبك» وحلفاؤها الأسبوع الماضي على تمديد معظم تخفيضات انتاج النفط حتى أبريل.

وفي حين أن انخفاض الانتاج قد يضغط على مجمل النمو في المنطقة هذا العام، فان من المتوقع أن تكبح أسعار النفط المرتفعة العجز في الميزانية ما يوفر بعض المجال لتعزيز محتمل لاقتصادات دول المجلس التي تتعافى من جائحة كوفيد-19. وقالت مونيكا مالك كبيرة الخبراء الاقتصاديين لدى بنك أبوظبي التجاري ان دول الخليج ستستفيد من ارتفاع عائدات النفط اذ إن الزيادة المتوقعة في أسعار النفط تفوق انخفاض الانتاج.

وأضافت قائلة «التقلص الملحوظ في العجز المالي مع ارتفاع عائدات النفط يعطي مساحة أكبر لزيادة الدعم المالي لتلك الاقتصادات». قفزت أسعار النفط الى أعلى مستوياتها فيما يزيد على عام الأسبوع الماضي بعد قرار أوبك+.

وأجرى جيه بي مورغان الأسبوع الماضي تعديلا صعوديا لتوقعاته لسعر برنت في 2021 و2022، بمقدار 3 دولارات ودولارين على الترتيب، الى 67 دولارا و74 دولارا للبرميل.

