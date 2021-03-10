حمادة: الإغلاق الحكومي يؤخر تنفيذ المشاريع التنموية

مال وأعمال

الاغلاقات والحظر تؤخر مشاريع الدولة التنموية، هذا ما تؤكده الوثائق الصادرة عن عدد من الجهات الحكومية التي تأثرت مشاريعها التنموية سلباً بالاغلاقات والحظر الجزئي والكلي، الذي فرضته الدولة في ظل تداعيات فيروس كورونا.

ووفقاً لرد وزير المالية خليفة حمادة على سؤال برلماني، حول معوقات تنفيذ مشاريع الوزارة ضمن الخطة الانمائية، أشار الى أن هناك بعض المشروعات التي تأثرت سلباً بسبب الاغلاق الحكومي الذي تم اتخاذه لمواجهة تداعيات فيروس كورونا. ولفت الى أن بدء الدوام الرسمي على عدة مراحل تدريجياً بطاقة تشغيلية 50 بالمئة كان من أبرز الأسباب التي أدت الى تأخر انجاز مشاريع الخطط الموضوعة والقدرات المقدرة، ومن المشروعات اليت تأثرت نظم المعلومات الجغرافية GIS وتطوير الادارة الضريبية. وفي رد منه عن موقف مشاريع الوزارة، أوضح حمادة أن مشروع اعادة تنظيم أملاك الدولة وادارتها بلغت نسبة الانجاز فيه 100 %، كما بلغت نسبة الانفاق على مشروع تطوير الادارة الضريبية 1.47 مليون دينار وبنسبة انجاز قدرها 82.8 %، فيما بين الوزير أن نسب انجاز مشروع نظم المعلومات الجغرافية 2.23 مليون دينار.

