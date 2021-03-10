7 مليارات دينار تراجعاً في عجز ميزانية 2020/2021

مال وأعمال

توقعت مصادر موثوقة لـ «النهار» تراجع كبير متوقع في العجز الفعلي لميزانية العام المالي الحالي 2020/2021، بواقع 7 مليارات دينار، من مستواه المقدر 14 ملياراً، وذلك في ظل استمرار ارتفاع أسعار النفط العالمي والكويتي، مشيرة الى أن الأسعار تتجه الى مستوى 70 دولاراً للبرميل مع نهاية مارس الحالي.

ومن شأن استمرار ارتفاعات أسعار النفط الكويتي، أن تصل بالبرميل الى 75 دولاراً للبرميل بحلول أبريل المقبل.

وبينت المصادر أن ما يعزز هذا التوجه ما تشهده أسعار النفط العالمي من ارتفاعات، حيث بلغت أعلى مستوياتها،أمس، متخطية حاجز 70 دولاراً، لتستقر عند 71 دولاراً للبرميل على وقع قرار منظمة الأقطار المصدرة للبترول «أوبك» وحلفاءها بعدم زيادة الامدادات النفطية في أبريل، بالاضافة الى تقرير قوي عن الوظائف الأميركية. كما أن من بين العوامل التي تعزز ارتفاعات النفط خلال الفترة المقبلة، ما يتعلق بزيادة سعر العقود الآجلة لخام برنت مستوى 71 دولاراً للمرة الأولى منذ 8 يناير 2008.

