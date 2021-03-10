مؤسس «زووم» تبرع بثلث ثروته

مال وأعمال

تبرع الرئيس التنفيذي لشركة زووم لمنصات الفيديو، اريك يوان، بأكثر من ثلث حصته وفقاً لافصاحات الشركة. فقد أهدى حوالي 18 مليون سهم من شركة تكنولوجيا المؤتمرات الأسبوع الماضي، فيما لم تحدد الايداعات متلقي الأسهم، التي كانت مملوكة لصندوق المعاش المحتفظ به للمانح، والذي يعتبر يوان وصياً عليه. وينضم يوان، البالغ من العمر 51 عاماً، الى أعضاء آخرين من أثرياء العالم الذين كانوا ينقلون الأسهم أخيراً، حيث تبرع جيف بيزوس، أغنى شخص في العالم، بأسهم في أمازون لدعم تعهد بقيمة 10 مليارات دولار العام الماضي لمكافحة تغير المناخ. فيما أصبح يوان واحداً من أغنى الأشخاص في العالم، حيث ارتفع الطلب على منصة Zoom خلال الوباء، وصعد السهم قرابة 400% العام الماضي، لكنه انخفض بنسبة 7.8% في 2021. ويحتل المرتبة 130 في قائمة أغنى الأشخاص في العالم، حيث بلغت صاف ثروته قبل التحويل 15.1 مليار دولار، وفقاً لمؤشر بلومبيرغ للمليارديرات، بزيادة 9.2 مليارات دولار منذ مارس الماضي، وفقاً لما اطلعت عليه «العربية.نت».