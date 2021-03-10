الذهب تعافى من قاع 9 أشهر

مال وأعمال

ارتفعت أسعار الذهب 9 مارس، اذ تعزز بريق المعدن بفضل تراجع في عوائد سندات الخزانة الأمريكية بعد أن سجل الجلسة السابقة أقل مستوى له في تسعة أشهر. كان السعر الفوري للذهب مرتفعا 0.7% الى 1692.21 دولاراً للأونصة. كانت الأسعار انخفضت أكثر من 1% الى 1676.10 دولاراً، أدنى مستوى لها منذ الخامس من يونيو هذا وصعدت عقود الذهب الأميركية الآجلة 0.7% لتسجل 1690.30 دولاراً للأونصة. وقال جيفري هالي كبير محللي السوق في أواندا «ظهر المشترون بعد هبوط الأسعار 1.15% الليلة الماضية وتراجع عوائد السندات الأميركية تراجعا طفيفا، وهو ما دعم المعادن النفيسة». وارتفعت الفضة 0.8% الى 25.30 دولاراً للأونصة. وتقدم البلاديوم 0.3% مسجلا 2322.68 دولاراً، وصعد البلاتين 0.8% الى 1144.49 دولاراً للأوقية.