ارتفاع الصادرات الألمانية في يناير

مال وأعمال

ارتفعت الصادرات الألمانية على غير المتوقع في يناير مدعومة بتجارة قوية مع الصين في استهلال إيجابي للعام بالنسبة للمصنعين بأكبر اقتصاد أوروبي.

وزادت الصادرات المعدلة في ضوء العوامل الموسمية 1.4% مقارنة مع الشهر السابق بعد زيادة 0.4% في ديسمبر حسبما ذكر مكتب الإحصاءات الاتحادي. وكانت القراءة السابقة لديسمبر أقل من ذلك. هذا وانخفضت الواردات بـ 4.7% بعد استقرارها في الشهر السابق، وليس صعودها كما في التقرير السابق أيضا.

وتوقع استطلاع أجرته «رويترز» انخفاض الصادرات 1.2 بالمئة وهبوط الواردات 0.5 في المئة. وفاق نمو صادرات يناير حتى أشد التوقعات تفاؤلا.

