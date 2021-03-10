السلمان: التنسيق مستمر بين «التجارة» و«الغرفة»

مال وأعمال

استقبل محمد الصقر رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الكويت بمكتبه وزير التجارة والصناعة د. عبدالله السلمان، يرافقه كل من عبدالله العفاسي وكيل وزارة التجارة والصناعة، بالإضافة إلى د. عبدالكريم تقي مدير عام الهيئة العامة للصناعة، كما حضر اللقاء عبدالوهاب الوزان النائب الأول لرئيس الغرفة، وفهد يعقوب الجوعان النائب الثاني للرئيس وإدارة الغرفة.

في بداية اللقاء رحب الصقر بالوزير معرباً عن سعادته بهذا اللقاء الذي يؤكد على تعزيز مبدأ التعاون المشترك فيما بين الغرفة والوزارة في كل ما يتعلق بتطوير الاقتصاد الوطني الكويتي انطلاقا من دور الغرفة في تمثيل القطاع الخاص، مشيراً إلى أن هناك العديد من المواضيع التي ترغب الغرفة بطرحها في هذا اللقاء والذي يأتي في مقدمتها ترسيخ مبدأ التعاون بين غرفة تجارة وصناعة الكويت ووزارة التجارة والصناعة، مع عدة جهات منها: الهيئة العامة للقوى العاملة، مؤسسة الموانئ الكويتية والهيئة العامة للصناعة، وذلك لقناعتها بالدور الاستشاري المهم الذي تقوم به الغرفة في القضايا والمواضيع الاقتصادية، مؤكداً على استعداد الغرفة التام لتقديم جميع المقترحات التي من شأنها النهوض بمختلف القطاعات الاقتصادية من خلال التواصل المستمر والمشاركة في اجتماعات اللجان الثنائية.

ومن جانبه تقدم الوزير بالشكر لرئيس الغرفة وأعرب عن سعادته بهذا اللقاء الذي يترجم عمق الدعم الدائم الذي تقدمه الغرفة لوزارة التجارة والصناعة ومساندتها في تحقيق أهدافها في التطور والتقدم في كل المجالات الاقتصادية والتجارية، مؤكداً حرص الوزارة على متابعة المواضيع المقدمة من الغرفة من خلال التنسيق المستمر بين الجانبين.

وفي نهاية اللقاء أكد الصقر استعداد الغرفة التام للتعاون مع الوزارة في كافة المواضيع المشتركة ذات الطابع الاقتصادي، مقدماً شكره العميق للوزير على ما أبداه من تعاون وتفهم لمطالبات القطاع الخاص، آملاً أن تتجدد اللقاءات معه في المستقبل لمتابعة تنفيذ كل ما يخص تطوير الاقتصاد الوطني وتحقيق الرغبة السامية لصاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد.

