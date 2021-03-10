«السور»: خصم للحاصلين على التطعيم

مال وأعمال

أعلنت شركة السور لتسويق الوقود عن طرحها عرضاً خاصاً للحاصلين على التطعيم الخاص بفيروس كورونا «كوفيد -19» في جميع محطات «ألفا» المنتشرة في الكويت، مساهمة منها في توطيد علاقاتها مع العملاء وتحفيزهم للحفاظ على الصحة الشخصية والصحة العامة للمجتمع. وقالت الشركة في بيان صحافي انها ستقدم خصماً على خدمات الغسل الآلي للسيارات وجميع الخدمات في محطات «ألفا» للتزود بالوقود، موضحة ان الخصم سيكون بقيمة 50 % على خدمات الغسل الآلي والخدمات المتعلقة بها لكل من تلقى التطعيم ولديه شهادة وزارة الصحة لاثبات ذلك. وأشارت «السور للوقود» انها تقدم ذلك الخصم اسهاما منها في الخدمات المجتمعية لجميع شرائح المجتمع، مشيرة الى ان عرضها الخاص بالخصم لخدم الغسل الآلي للسيارات ساري لمدة شهر من تاريخ 11 مارس الحالي حتى 11 ابريل 2021. وأوضحت ان تلك الخصومات المتميزة المتعلقة بالحاصلين على التطعيم تعد من ابرز استراتيجيات «السور» للخدمات المجتمعية التي تخص بها عملائها،لافتة الى ان هذه الامتيازات التي توفرها الشركة تنطلق من حرصها على تحمل المسؤولية الاجتماعية تجاه عملائها من ابناء المجتمع. ولفتت الى ان هذه العروض الحصرية التي تطرحها «السور» لعملائها لا تقتصر فقط على تلك الفترة بل تمتد الى ما بعد ذلك من خدمات حصرية، مشيرة الى ان طرح الخدمات الاجتماعية ليس المقصود به رفع حجم مبيعاتها وحصتها السوقية من الوقود بقدر ما تهدف اليه الشركة من تقديم افضل المميزات لتوطيد علاقاتها مع العملاء وتحفيزهم على الحفاظ على الصحة الشخصية والصحة العامة للمجتمع.