.. وتعقد ورشة حول قطاع العقار في أوكرانيا

مال وأعمال

بتنظيــم مشتـرك بيـن غرفـة تجـارة وصنـاعة الكويـت وسفارة جمهورية أوكرانيا لدى الكويت، ستعقد «ورشة عمل افتراضية – Online Workshop – حول قطاع العقار في أوكرانيا» وذلــك في تمام الساعة 11:00 من صبــاح يــوم الثلاثاء المقبل وتهدف هذه الورشة الى مناقشة الاستثمار في قطاع العقار والاستشارات والخدمات القانونية المتعلقة به وتطلعات الطرفين الى تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية في هذا المجال واستعراض فرص التعاون المشترك بين اصحاب الاعمال من البلدين الصديقين.

وبهذه المناسبة، تدعو الغرفة الأعضاء للتواصل معها عن طريق البريد الإلكتروني ([email protected]) حتى يتسنى لها تزويدكم برابط المشاركة في هذه الورشة، كونها فرصة سانحة لفتح آفاق تجارية جديدة بين الكويت وجمهورية أوكرانيا.

