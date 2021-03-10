البورصة تمتص صدمة «الحظر» وترتفع بـ 189 مليون دينار

مال وأعمال

ارتفعت بورصة الكويت في ختام تعاملات امس رغم الحظر الجزئي والتدابير الاحترازية التي اتخذتها الحكومة أخيراً وذلك مع أجواء إيجابية للوضع الاقتصادي وعمليات الشراء المضاربي مع توقعات بتراجع ارقام الاصابات اليومية و تسارع وتيرة معدلات أخذ للقاح وذلك بالتزامن مع ارتفاع أسعار النفط الى ما يقرب من حاجز 70 دولار للبرميل، وظهور معطيات بقرب الوصول الى حل لأزمة السيولة الأمر الذي سيساعد على تخطي الأزمة وعودة الأنشطة التجارية الى طبيعتها مرة أخرى. وصعدت مؤشرات البورصة بشكل جماعي مع زيادة في السيولة وأحجام التداول مقارنة بالجلسة السابقة، ليرتفع السوق الأول بمعدل 0.6 في المئة وبنحو 36.45 نقطة من 6232.07 نقطة الى 6268.5 نقطة، كما ارتفع المؤشر العام بنسبة 0.5 في المئة، وبنحو 32.6 نقطة من 5701.02 نقطة الى 5733.6 نقطة.

كما ارتفع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.5 في المئة وبنحو 24.6 نقطة من 4650.76 نقطة الى 4675.4 نقطة، وسجل مؤشر «الرئيسي 50» ارتفاعاً بنسبة 0.5 في المئة وبنحو 26.3 نقطة ليرتفع من 4836.45 نقطة الى 4862.8 نقطة.

وارتفعت القيمة السوقية بقيمة 189 مليون دينار بنسبة 0.05 في المئة من 33.172 مليار دينار في جلسة الاثنين، الى 33.36 مليار دينار، وصعدت القيمة السوقية للسوق الأول بنسبة 0.58 في المئة وبقيمة 147 مليون دينار من 25.171 مليار دينار الى 25.318 مليار دينار، كما زادت القيمة السوقية للسوق الرئيسي بنسبة 0.53 وبقيمة 42 مليون دينار من 8 الى 8.043 مليارات دينار. وشهدت سيولة الجلسة نمواً بنسبة بلغت 18.5 في المئة لتصل الى 47 مليون دينار مقابل 39.6 مليون دينار في جلسة الاثنين، كما زادت أحجام التداول بواقع 7.2 في المئة لتصل الى 240 مليون سهم مقابل 223.7 مليون سهم، وانخفضت الصفقات بنسبة 5.3 في المئة الى 10 ألف صفقة.

