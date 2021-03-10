انحسار مخاطر الإمدادات يطارد النفط

مال وأعمال

تراجعت أسعار النفط ، متخلية عن مكاسبها المبكرة، بفعل انحسار المخاوف من تعطل إمدادات السعودية أكبر مصدر للخام في العالم، وبفعل بواعث القلق حيال دولار أقوى قد يعرقل الطلب. وكانت الأسعار ارتفعت في وقت سابق بفعل توقعات تعافي الاقتصاد العالمي بعد أن أقر مجلس الشيوخ الأميركي حزمة تحفيز حجمها 1.9 تريليون دولار وتوقع انخفاض المخزونات في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للوقود في العالم.

كانت العقود الآجلة لخام برنت تسليم مايو منخفضة 46 سنتا بما يعادل 0.7 % إلى 67.78 دولاراً للبرميل، بعد صعودها في وقت سابق من الجلسة إلى 69 دولارا للبرميل.

