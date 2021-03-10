«المركز»: 1.63 مليار دولار لـ 5 صفقات استحواذ خليجية

مال وأعمال

ذكر تقرير أصدرته إدارة الخدمات المصرفية الاستثمارية في المركز المالي الكويتي «المركز» أخيراً أن شركة «إس آي جي كومبيبلوك» (SIG Combibloc) كانت صاحبة أكبر صفقة ضمن صفقات الاندماج والاستحواذ في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي خلال الربع الرابع من العام 2020.

وأوضح التقرير أن قيمة الصفقة بلغت 571 مليون دولار استحوذت بموجبها الشركة السويسرية (the Swiss packaging company) على حصة 50% في إس آي جي كومبيبلوك، والتي تأسست عبر مشروع مشترك مع «مجموعة العبيكان للاستثمار». ومع إتمام الصفقة، تحتفظ «إس آي جي كومبيبلوك» بالملكية الكاملة للمشروع.

وكانت ثاني أكبر الصفقات لصالح مجموعة الخليج للتأمين، التي أعلنت عن توقيع اتفاقية مع شركة «AXA» للاستحواذ على عملياتها التأمينية في منطقة الخليج مقابل مبلغ وقدره 474.8 مليون دولار ، متضمنة حصة مجموعة «يوسف بن أحمد كانو» (100%)، «أكسا للتأمين التعاوني» (50%)، و»أكسا الهلال الأخضر للتأمين» (28%).

أما الصفقة الكبرى الثالثة فكانت استحواذ «الشركة الوطنية للتبريد المركزي» على حصة 100% في شركة «السعديات كولينج» وشركة «السعديات لتبريد المناطق» مقابل 262.2 مليون دولار وتمتلك هاتان الشركتان مجتمعتان القدرة على توليد 88 ألف طن مبرد.

كما أعلنت «شركة الاتصالات السعودية» عن إبرام اتفاقية مع شركة «ويسترن يونيون» لبيع حصة قدرها 15% في «شركة المدفوعات الرقمية السعودية» المملوكة لها بالكامل، بقيمة إجمالية بلغت 200 مليون دولار.

وكانت آخر الصفقات لمجموعة «أغذية» التي أعلنت عن تلقيها عرضًا غير ملزم من «الشركة القابضة العامة» (صناعات)، المالك الوحيد لشركة «الفوعة»، يتضمن نقل ملكية غالبية أعمال «الفوعة» إلى «أغذية». وتنص الشروط الرئيسية لدمج «الفوعة» مع مجموعة «أغذية» على أن تتم الصفقة مقابل إصدار أدوات قابلة للتحويل بقيمة 122.5 مليون دولار.

معدل نمو الاندماج والاستحواذ

وفقاً لتقرير «المركز»، شهد عدد صفقات الاندماج والاستحواذ التي تمت في دول مجلس التعاون الخليجي خلال الربع الرابع من 2020 ارتفاعاً بنسبة 200% مقارنة بالربع الرابع من 2019، و57% مقارنة بالربع الثالث من 2020. وسجلت جميع الأسواق، عدا سوقي عُمان وقطر، ارتفاع في عدد الصفقات التي تمت مقارنة بالربع السابق.

كيانات الاستحواذ

نفذت كيانات الاستحواذ الخليجية معظم الصفقات التي تمت في الربع الرابع من 2020 والربع الثالث من 2020، حيث مثلت 81% من إجمالي عدد الصفقات التي تمت خلال الربع الرابع من 2020، بينما كانت نسبة المستحوذين الأجانب 11%. وتمثل نسبة الــ 8% المتبقية صفقات لم تتوافر فيها معلومات عن الشركات المستحوذة. كما هيمنت كيانات الاستحواذ الخليجية على السوق خلال الربع السابق، حيث مثلت 65% من إجمالي عدد الصفقات التي تمت، بينما بلغت نسبة المستحوذين الأجانب 13%. وكانت نسبة الــ 22% المتبقية لصفقات لم تتوافر فيها معلومات عن الشركات المستحوذة.

وأضاف تقرير «المركز» أن كيانات الاستحواذ الخليجية ركزت على شركات محلية ودولية، وابتعدت عن الشركات الإقليمية، عدا السوق الإماراتي. وخلال الربع الرابع من 2020، أبرمت كيانات الاستحواذ الخليجية ما مجموعه 27 صفقة في أسواقها المحلية، مقارنة بـ 14 صفقة في الربع الثالث من 2020، و10 صفقات تضمنت شركات دولية، بتراجع طفيف عن عدد تلك الصفقات في الربع الثالث من العام.

واستحوذ المستثمرون من الإمارات والبحرين على 50% و20% من الصفقات الدولية التي تمت بالفعل، يليهم مستثمرو عُمان وقطر والسعودية، الذين استحوذوا على بقية الصفقات. ولم تبرم الكيانات المستحوذة الكويتية أي صفقات خارج البلاد خلال هذا الربع.

بالإضافة إلى ذلك، نوّه التقرير إلى أن الصفقات التي تمت خلال الربع كانت موزعة على قطاعات متعددة، وهو ما تم رصده في الأرباع السابقة كذلك. وكانت القطاعات التي شهدت أعلى مستوى من النشاط طوال الربع الرابع من العام 2020 هي السلع الاستهلاكية والتعليم والخدمات المالية والصناعة. وشكلت هذه القطاعات الأربعة مجتمعة ما نسبته 55% من إجمالي الصفقات التي تمت طوال الربع. كما كان القطاعان المالي والصناعي من بين القطاعات التي شهدت أعلى قدر من النشاط في الربعين السابقين من 2020.

