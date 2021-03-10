«الأهلي» يمنح ميزة إضافية لعائلة عملاء النخبة

مال وأعمال

قدم البنك الأهلي الكويتي ميزة إضافية تحت مظلة «الخدمات المصرفية لعملاء النخبة»، ما يتيح لعميل النخبة بالبنك توجيه دعوة لشريك حياته للانضمام والاستمتاع بميزات باقة النخبة من البنك الأهلي الكويتي.

وللاستفادة من العضوية، يتعين على الزوج أو الزوجة استيفاء معايير التأهل المتمثلة في وجود رصيد حساب لا يقل عن 50,000 دينار أو راتب 1500 دينار كحد أدنى، في حين يتعين أن يكون لدى عميل النخبة الأساسي رصيد حساب لا يقل عن 100,000 دينار، أو حد أدنى للراتب الشهري 2,000 دينار.

يمنح برنامج النخبة بالبنك الأهلي الكويتي عملاءه فرصة التخطيط وإدارة شؤونهم المالية من خلال مدير علاقات عملاء خاص في الفرع الرئيس للبنك، وفروع البنك في منطقة الشعب وجامعة الكويت والشويخ والعدان والسالمية، والاستمتاع بإمكانية الاستفادة من الفرص الاستثمارية التي يديرها فريق من المتخصصين في إدارة الثروات من خلال شركة أهلي كابيتال للاستثمار. بالإضافة إلى ذلك، يحصل عملاء النخبة على بطاقة الخصم فيزا سيجنتشر «Visa Signature» والتي تتضمن العديد من المزايا والخدمات والخصومات بما في ذلك الدخول إلى أكثر من 1000 صالة مطار في أكثر من 300 مدينة حول العالم. كما يستطيع عملاء النخبة الاستفادة من خدمات المساعدة الشخصية المحلية «كونسييرج»، والدخول إلى مجموعة الفنادق الفاخرة في مختلف أنحاء العالم، وخصومات حصرية في العديد من المطاعم الفاخرة في دولة الكويت والإمارات العربية المتحدة، وعروض من شركة AVIS لتأجير السيارات، والتأمين على السفر متعدد الرحلات، والمساعدة الطبية أثناء السفر، وخدمة مساعدة العملاء العالمية على مدار 24 ساعة في اليوم من خلال ممثلي الخدمة متعددي اللغات. كما يحظى الأعضاء بالأولوية في الخدمة داخل أي فرع من فروع البنك أو من خلال الاتصال بمركز خدمة العملاء «أهلا أهلي».

ويستطيع العملاء أيضاً الاستفادة من بطاقة ائتمان الأهلي – الإمارات، والتي توفر الفرصة لكسب أميال سكاي واردز عند استخدام البطاقة في عملياتهم الشرائية، وفرصة استرداد النقود، والترقيات، وعدد من العروض الخاصة عند الإنفاق عبر الإنترنت وفي منافذ البيع بالتجزئة في الكويت وخارجها.

