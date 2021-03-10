«بوبيان»: مقر جديد لفرع البنك الرئيس في «المباركية»

مال وأعمال

أعلن بنك بوبيان عن افتتاح فرع المبنى الرئيس الجديد في منطقة المباركية والذي يهدف إلى خدمة عملاء البنك من الأفراد والشركات لتحقيق أعلى مستويات الخدمة للعملاء، استكمالا لخطط بنك بوبيان لتطوير منظومة فروعه المنتشرة في مختلف أنحاء الكويت لخدمة العملاء.

وقال مساعد المدير العام في بنك بوبيان بشار الدوب «يحرص دائما بنك بوبيان على أن يتمتع عملاؤنا بتجربة خدمة مميزة وفريدة من خلال زيارتهم لأي من فروعنا، لذا فإننا نؤكد دائما على أن تكون فروعنا على قدر من الجاهزية لتلبية مختلف احتياجاتهم» ، ولذلك تم تقسيم المقر الجديد إلى قسمين رئيسيين الأول مختص بخدمة عملاء البنك من الأفراد والثاني مختص بخدمة الشركات.

وأشار الدوب الى أنه تمت مراعاة تصميم المقر الجديد لتقديم الخدمات المميزة للعملاء بسهولة ويسر، مع توفير مساحات كافية لحركة وانتظار العملاء حيث تم تخصيص منطقة لخدمة الرجال وأخرى لخدمة السيدات ليبقى بوبيان متميزاً وقادراً على تطوير هذه الفروع مواكبة للتطور المستمر في الصناعة المصرفية محلياً وعالمياً.

واضاف «يجمع التصميم للفرع الجديد بين الطابع التكنولوجي والتقني مع المحافظة على الطابع الحديث الذي تميز بوبيان به وذلك للتأكيد على هوية بوبيان والتعرف عليه بشكل فوري أينما وجد من خلال تصميمه بواسطة أشهر المصممين العالميين المختصين بتصميم الفروع بشكل عصري حديث يراعي التطورات التي حدثت في الصناعة المصرفية « والى جانب ذلك فان الفرع يعتبر من الفروع الصديقة للبيئة لتجهيزه بالأيباد وشاشات العرض الخاصة بمنتجات البنك والتي تغني عن استخدام البروشورات والأوراق المطبوعة.

وأوضح الدوب أن البنك تمكن مع بداية العام الحالي من تحقيق انجاز جديد بالاستمرار بتربعه على قمة خدمة العملاء في الكويت من خلال حصوله على جائزة مؤسسة « سيرفس هيرو» كأفضل بنك إسلامي في خدمة العملاء للعام الحادي عشر على التوالي منذ عام 2010 .

وأضاف « خلال الازمة التى سببتها جائحة كوفيد 19 وضحت قوة ونجاح الاستراتيجية التى انتهجها البنك منذ سنوات في الاستثمار والتوسع في الخدمات الرقمية والتى أكدت نجاحها واهميتها في ظل الظروف التى مرت ولا تزال تمر بها الكويت والعالم حاليا من خلال تزايد الاعتماد على الخدمات المصرفية التى تقدمها قنوات البنك الرقمية».

وتضمنت قائمة البنك للابتكار والابداع في المنتجات والخدمات خلال العام الماضي مجموعة كبيرة من بينها على سبيل المثال لا الحصر:

> تطبيق أول خدمة لإصدار بطاقة ائتمان رقمية من خلال نظام NFC للمدفوعات لمستخدمي الهواتف وفق نظام اندرويد و بالتالي تمكين العملاء المتأهلين الحصول على البطاقة الكترونياً في مدة لا تتعدى دقيقة واحدة فقط.

> تفعيل أول خدمة لطلب بطاقات الائتمان الكترونياً و استلامها من أجهزة الصرف الآلي و بالتالي تمكين العملاء من الحصول على البطاقة الائتمانية خلال فترة وجيزة و دون الحاجة إلى زيارة الفروع .

> إصدار أول بطاقة معدنية لمناسبة الذكرى السنوية الـ 15 بميزة الدفع عن بعد و التي تعتبر نقلة نوعية في مجال تصميم واستخدام البطاقات في دولة الكويت.

> تحديث نظام التفاعل الآلي الأول (مساعد) و تفعيل استخدامه على تطبيق واتس آب للرد السريع على استفسارات العملاء وربطه بمركز الاتصال بالبنك.

