راكان الصباح: إعادة هيكلة «المجموعة الوطنية» لتحسين عملياتها

مال وأعمال

أعلن رئيس مجلس إدارة شركة المجموعة الوطنية الشيخ راكان بدر الصباح إعادة هيكلة الشركة وطرح خطة واستراتيجية جديدة للنهوض بها، تستهدف تحسين مستوى كفاءة عملياتها التشغيلية وتعزيز نموها، وتمكينها من اقتناص الفرص والتوسع في آليات عملها، بغية الاستحواذ على صفقات لمشاريع جديدة محلياً واقليمياً، مشيراً الى أن برنامج العمل التنفيذي للخطة الجديدة يرتكز الى محورين رئيسيين أولهما يتضمن إضافة واستحداث أنشطة جديدة من أبرزها تطوير شبكات البنية التحتية والأعمال الالكتروميكانيكية والمقاولات الزراعية وتطوير أخرى قائمة ومنها ادارة وصيانة المرافق والدعاية والاعلان وأعمال المقاولات وتأجير المعدات الثقيلة للمشاريع، وثانيهما زيادة رأس مال الشركة تدريجيا وعلى مدى خمس سنوات مقبلة ليبلغ 15 مليون دينار.

وأردف لايخفى علينا جميعاً الخسائر الفادحة التي تكبدها الاقتصاد الكويتي بسبب جائحة كورونا والتي بلغت 33 مليار دولار، والرقم مرشح للارتفاع بسبب الاغلاق المتكرر والتشدد في تطبيق الاجراءات الاحترازية، علاوة على التأثر السلبي الكبير الذي طال قطاع المقاولات والانشاءات محلياً وعالمياً، لافتاً الى أن هذا التراجع الكبير والتباطؤ الملحوظ في وتيرة النمو الاقتصادي لم يثنه عن وضع خطة للتوسع محلياً في الوقت الراهن، واقليمياً بعد زوال الجائحة، معرباً عن ثقته الكبيرة بالاقتصاد الكويتي ومتانته وقدرته على التعافي السريع.

وأضاف انه بدلا من الاغلاق الشامل او الجزئي لأنشطة شركتنا ارتأينا وضع خطة جديدة وهيكلة عملياتنا التشغيلية وتنويعها عبر تعزيز تواجدنا في السوق الكويتي وتخصيص أفرع للشركة في مناطق حولي والسالمية وشرق لخدماتها المختلفة بمجالات الدعاية والاعلان وتأجير المعدات الثقيلة والأعمال الانشائية والمقاولات الزراعية بالاضافة الى افتتاح فرع رئيس لادارة جميع الأنشطة الموزعة على الأفرع وتعزيزها، ودراسة التوسع في تملك كيانات صناعية ووكالات عالمية بالاضافة الى العقود والمناقصات، التي سيتابعها فريقنا المتخصص باستشراف المستقبل ودراسة الفرص الاستثمارية والمدرب على فن ادارة الأزمات مثل «ازمة كورونا» وغيرها، والتعامل معها لتحقيق أعلى ربح وأقل خسارة، مؤكداً أن الارتقاء في أداء الشركة سيمهد الى ادراجها مستقبلاً في سوق الكويت للاوراق المالية.

واختتم الصباح بالتأكيد على الدور الحيوي والمهم الذي تلعبه المشاريع الصغيرة والمتوسطة وحتى المتناهية الصغر في دعم الاقتصاد بشكل عام، فهي تقدم مفهوماً اقتصادياً تنموياً شاملاً قادراً على تغيير المعادلات الاقتصادية في المجتمعات الأحادية المورد أو مصدر الدخل مثل الكويت، مناشداً الحكومة بضرورة التدخل السريع والناجع لانعاش قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الكويت والذي يقدر بحسب الدراسات بـ 500 مليون ديناراً، وانقاذ أصحابها الذين يعانون من شبح الافلاس أو الانكماش، وتعج أروقة المحاكم الكويتية بمئات القضايا الخاصة بهم بسبب الديون والإيجارات المتأخرة عليهم.

بدوره قال المدير التنفيذي لشركة المجموعة الوطنية المهندس جمال الصبح إن شركة المجموعة الوطنية في خطتها واستراتيجيتها المستقبلية، تركز على استثمار خبراتها التي تتجاوز الـ20 عاماً في قطاع الانشاءات والمقاولات، وتطور آليات عملها التشغيلية للتوسع محلياً وفي الشرق الأوسط عبر استحداث أنشطة وتقديم خدمات جديدة تواكب متطلبات سوق المقاولات محلياً، مشيراً الى تحقيق ذلك فعلياً عبر ادراج أنشطة جديدة في مجال الأعمال الكهروميكانيكية والالكتروميكانيك، والتمديدات الانشائية والبنية التحيتة.

