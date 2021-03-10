تابعة لـ «أصول» تتنازل عن حق انتفاع قسيمة صناعية

مال وأعمال

أعلنت شركة أصول للاستثمار عن قيام شركة بيت أصول العقارية، تابعة ومملوكة للمجموعة، بتوقيع عقد ابتدائي، بالتنازل عن حق انتفاع قسيمة صناعية لأحد المشترين مقابل مبلغ قدره 2.75 مليون دينار. وقالت أصول للاستثمار في بيان للبورصة، إن القسيمة الصناعية تقع في منطقة الري الصناعية، قطعة رقم (1)، موضحة بأنه سيتم استكمال إجراءات التنازل أمام الهيئة العامة للصناعة والجهات الرسمية خلال 90 يوم عمل. وأوضحت الشركة أنه في حال إتمام عملية التنازل فإنه سيتم تحقيق أرباح للشركة سيتم تحديدها عند الانتهاء من عملية التنازل، ومن المتوقع أن تنعكس هذه الأرباح على البيانات المالية للربع الثاني من عام 2021.