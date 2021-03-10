«برقان» عقد شراكة استراتيجية مع مستشفى الكويت

مال وأعمال

أصبح اليوم بامكان حاملي بطاقة «هيبة» المصممة خصيصاً للعملاء النخبة، بالاضافة الى حاملي البطاقات الائتمانية والبطاقات مسبقة الدفع من بنك برقان، الاستفادة من التعاون الحصري بين البنك ومستشفى الكويت الذي يحتلّ مكانة مرموقة بصفته أحد أهمّ مزوّدي الخدمات الطبية المتميزة في الكويت تحت ادارة السويدية. ففي ضوء الطلب المتزايد على الرعاية الصحية عالية الجودة، بادر بنك برقان الى تعزيز حصول عملائه على الخدمات والعلاجات الصحية والطبية المتكاملة والمتفوقة التي يوفرها المستشفى.

وبفضل هذا التعاون، سيتمتع حاملو بطاقة «هيبة» من بنك برقان بتجربة استثنائية عند زيارة مستشفى الكويت، بما في ذلك الحصول على مواعيد محددة مسبقاً وامكانية الانتظار في صالة الـVIP» ويمكنهم أيضاً الخضوع لاختبارات الـPCR مجاناً. هذا ويحصل حاملو بطاقة «هيبة» أيضاً على فحص رعاية صحية سنوي مجاني يتضمن الاستشارة الشاملة وفحص الجسم بالكامل وقياسات وظائف الجسم وخصم بنسبة 25% على جميع خدمات الرعاية الصحية والطبية وترقية مجانية الى جناح Senior، حسب التوفر. في حين يحصل حاملو البطاقات الائتمانية والبطاقات مسبقة الدفع من بنك برقان على ميزة الخضوع لاختبار PCR بسعر مخفض مع استلام النتائج اما في عيادة المستشفى الداخلية أو من خلال المنطقة المخصصة لاجراء الفحوصات من داخل السيارة. هذا وسينعم العملاء بترقية مجانية الى جناح Junior، بحسب التوفّر، بالاضافة الى خصم 15% على جميع خدمات الرعاية الصحية والخدمات الطبية الأخرى.

وفي هذا الاطار، أشاد عبد الله المقصيد، رئيس وحدة منتجات البطاقات في بنك برقان، بهذه الشراكة قائلاً: «يسعدنا التعاون مع مستشفى الكويت، الذي يتمتع بريادة استثنائية في هذا المجال. وفي ظلّ هذه الأوقات غير المسبوقة، تترأس صحة عملائنا قائمة أولوياتنا. ونسعى في بنك برقان من خلال شراكتنا الحصرية مع مستشفى الكويت وعبر ما يقدمه من أحدث المعدات والتقنيات الطبية، الى تعزيز تجربة عملائنا وتقديم اعلى معايير الجودة من العلاج والتشخيص والرعاية الصحية المتكاملة».

ومن جهته، أعرب ا/ أليكساندر جنكلسكي، الرئيس التنفيذي لمستشفى الكويت، عن سعادته للتعاون مع بنك برقان، وأضاف: «يتطلّع مستشفى الكويت الى هذا التعاون مع بنك برقان الذي يعتبر من أحد البنوك الرائدة في الكويت وسيواصل مستشفى الكويت تقديم اعلى معايير الرعاية الطبية الشاملة ذات الجودة العالية لراحة المرضى. هذا وتعدّ هذه الشراكة الخطوة الأولى لمجموعة من المشاريع المستقبلية التي ستجمعنا معاً».

