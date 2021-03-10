.. ويسترد كامل سندات دين بـ 100 مليون دينار

مال وأعمال

أعلن بنك برقان عن قيامه باسترداد كامل سندات الدين المساندة ضمن الشريحة الثانية لرأس المال بقيمة 100 مليون دينار والصادرة في 9 مارس 2016. وقال البنك في بيان للبورصة ان الاسترداد تم بتاريخ، موضحاً أن مدة هذه السندات كانت 10 سنوات مع خيار الاسترداد في أي تاريخ سداد للفائدة يقع عند أو بعد انقضاء فترة 5 سنوات من تاريخ الاصدار.

وأوضح البنك أن موافقة بنك الكويت المركزي الخطية المسبقة على ممارسة «برقان» لخيار الاسترداد صدرت بتاريخ 28 أكتوبر 2020.

وأفاد البنك بأنه قد تم الاسترداد في أعقاب اصدار «برقان» الجديد لسندات دين مساندة ضمن الشريحة الثانية لرأس المال بقيمة 500 مليون دولار، والذي تم في ديسمبر 2020.

وقد تم اتخاذ كلا الاجراءين (الاصدار الجديد والاسترداد) بالتزامن فيما بينهما لادارة متطلبات رأسمال البنك والسيولة طويلة الأجل بشكل فعَّال.

