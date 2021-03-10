العبدالجليل: ندعم جهود الارتقاء بالفن التشكيلي وفعالياته

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استقبل أمين عام المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب كامل العبدالجليل في مكتبه منسق معرض «رؤى تشكيلية في المباركية» الافتراضي والمقام في موقع سوق المباركية التراثي.

وقال العبدالجليل إن المجلس ممثلاً بقطاع الفنون يشجع أي مبادرة فنية من شأنها إنعاش الحركة التشكيلية في دولة الكويت ويدعمها بكل الوسائل ، كما أنه يدعم أي تظاهرة فنية خاصة من شأنها أن تجمع الفنانين الكويتيين وغيرهم من الجنسيات في المناسبات الوطنية أو الفنية العامة على اختلاف مسمياتها.

من جانبها قالت منسقة المعرض الفنانة ابتسام العصفور إن استقبال أمين عام المجلس كامل العبدالجليل يعكس اهتمام المجلس بالفن التشكيلي وبالفنانين عموماً. وأضافت بأن المعرض المقام في سوق المباركية جاء بشراكة مع القطاع الخاص ممثلاً بشركة سوق المباركية «REH» التي قدمت الرعاية والدعم لإنجاحه، حيث تم تكريم الفنانين المشاركين وإعلان الفائزين بالمراتب الثلاث الأول عبر تصويت إلكتروني على موقع انستغرام الشركة الراعية. هذا وقد تم اقتناء لوحة (بائع التمر) للفنانة ابتسام العصفور والفائزة بالمرتبة الأولى من قبل المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب.

يذكر أن المعرض المذكور أقيم في 24-26 فبراير الماضي تزامناً مع الأعياد الوطنية، وفاز بالمركز الأول الفنانة ابتسام العصفور، والفنان د. وليد سراب، والفنان وليد الناشي، وبلغ عدد المشاركين عشرين فناناً وفنانة وهم:

عبدالرضا باقر، محمود أشكناني، جاسم العمر، علي النعمان، محمد الشيباني، عبدالعزيز آرتي، مرزوق القناعي، جاسم مراد، منى الغابللي، فاطمة مراد، سهيلة العطية، وفيليب كامبل، فوزية حياة، وليد سراب، عدنان الرمضان، إبراهيم اسماعيل، عبدالرحيم عياد، إيمان البشر، ووليد الناشي، بجانب منسقة المعرض الفنانة ابتسام العصفور.

