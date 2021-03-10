فنان كويتي تشكيلي يشارك في معرض للفنون بالقاهرة

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عبر الفنان التشكيلي الكويتي عبدالعزيز التميمي عن سعادته الغامرة لمشاركته في معرض «ارت & ديكو» بصاله «أب تاون» في العاصمة المصرية . وفي تصريح خاص اشار التميمي الى انه الخليجي الوحيد الذى تم اختيار احد اعماله للمشاركة في هذا المعرض الذى يعتبر احد اهم المعارض التشكيلية التى تستضيفها القاهرة بحضور ومشاركة عدد بارز من اهم الفنانيين التشكيليين العالميين والعرب.

وقال الفنان الكويتي عبدالعزيز التميمي ان المعرض افتتح برعاية وحضور سفير فرنسا بمصر «ستيفان روماني وذلك يوم السبت الموافق 4 مارس 2021، تحت عنوان «آرت & ديكو».

واستطرد التميمي قائلاً: يحتوي المعرض على لوحات لفناني مصر والوطن العربي المعاصرين ورواد الفن المصري والفن الحديث وذلك لتسعين فنانا. ويتميز المعرض بتعدد لوحاته وفنانيه ويضم العرض العديد من اللوحات للتصوير الزيتي والباستيل والفحم، لرواد الفن المعاصر.

وقال ايضا ان المشاركة في هذه الاحتفالية التشكيلة الدولية التي تعتبر مصدر فخر واعتزاز بالنسبة له لانه يحمل اسم الكويت الى تلك المحافل الدولية ووسط تلك الكوكبة المتميزة من اجيال المبدعين.

واشار التميمي إلى ان عمل لقي كثير من الاهتمام والاشادة لما وصلت إليه الحركة التشكيلة في الكويت والتى تمتلك رصيدا ضخما من المبدعين من الجنسين والذين يرسخون بصمة وجضور المبدع الكويتي التشكيلي.

وقال التشكيلي الكويتي عبدالعزيز التميمي انه يشعر بالفخر لان يكون اسمه ضمن تلك الكوكبة البارزة من المبدعين وان تقدم اعماله الى جوار تلك اللوحات التى تحمل تواقيع اهم التشكليين العرب.

والجدير بالذكر ان المعرض يتميز بتنوع اللوحات النادرة من فناني جيل الرواد من حيث الأسلوب والموضوعات والتقنيات المستخدمة حيث يتسم كل فنان بطابعه الخاص وأسلوبه المميز في الرسم.

وفي ختام تصريحه قال الفنان التشكيلي الكويتي عبدالعزيز التميمي بانه يدعو الفنانين التشكيليين الكويتيين للانفتاح والتواصل مع جميع المهرجانات والمعارض والملتقيات حول العالم من اجل ايصال بصمة الفنان الكويتي التشكيلي الى انحاء العالم.

