لوحات عربية في بيوت كويتية

علم ومعرفة

يسجل الواقع للكويت دوراً ثقافياً رفيعاً منذ أمد طويل واهتمامها المتجذر بحب الفن، ويذكرنا فنان الكويت الأول معجب الدوسري (1922-1956) بما اكتسبه الشعب الكويتي بالفطرة، حتى أصبح الفن عادة من عاداته المألوفة والتصرف الحسن في تزيين مسكنه بأدوات الزينة ذات الجاذبية والسهولة والهدوء، حيث نرى الجمال واضح المعالم في سفنهم وعماراتهم وملابسهم وخلافه.

نتذكر دور الكويت منذ ستينيات القرن الماضي في التنمية الثقافية العربية واستقبالها، وتفتح أبوابها للثقافة العربية من سبيل تشجيع ودعم وتنمية للعطاء والانتاج الثقافي والفني العربي علي وجه الخصوص، وأقبلوا بكل الحب على اقتناء الأعمال التشكيلية المتميزة للفنانين العرب الراسخين من جميع الدول العربية الشقيقة دون تمييز وديدنهم في ذلك الاختيار، الأعمال القيمة التي تنضح بالتقدم والجمال جريا على سلو آبائهم واجدادهم حينما كانوا يحضرون ما هو جميل من المناطق التي وصلوا اليها خلال أسفارهم ورحلاتهم التجارية من قطع فنية وبعض الأقمشة وجميل الأثاث المنزلي من الهند والسند وبلاد فارس، كما كان حسهم القومي يدفعهم لهذا الاقتناء الذي ألفوه مع تقدمهم الثقافي ونمو ادراكهم لأهمية الفنون التشكيلية وتذوقها، فهم من رفع شعار (الكويت بلاد العرب) الذي كان يتصدر كل المطبوعات الرسمية في الدولة وتمهر جميع الرسائل والطرود البريدية بخاتم يحمل نفس الشعار. وهذا ما أخذ به دستور دولة الكويت في مادته الأولى، تأكيدا بأن الكويت عاشت طوال حياتها تفتخر بانتمائها الأصيل الى الأمة العربية وينسحب عليها بما جبلت عليه الأمة العربية من مزايا وخصال.

كان من نتائج ذلك الحس القومي أن أعدت مؤسسات الدولة وقطاعاها الأهلي والخاص سلسلة متتابعة لمعارض فنية تشكيلية عربية، كانت احدى سبل دعم الروابط الثقافية الرفيعة، وأحب كثيرون من فناني العرب عرض أعمالهم في الكويت خاصة ان عرفنا أن دولة الكويت وشعبها تتفرد بخصوصية حب اقتناء الأعمال الفنية العربية بغية أهداف ورغبات ثقافية واجتماعية عديدة أقلها وأضعفها الجانب الاقتصادي بأن تكون سبيلا لخطوة مستقبلية جادة من أجل استثمارها مادياً على غير غالبية البلاد العربية في انحصار اقتنائها للأعمال الفنية المحلية لأبناء بلدانها.

مع انه شعبيا كانت ومازالت الفنون التشكيلية ليست من أوليات البيت العربي، فقد حظيت الكويت بكوكبة من العاشقين للفن ومبادرين بالاقتناء للأعمال المتميزة عمروا بها بيوتهم حتى يمكننا ان نشاهد بعض البيوت الكويتية ترقى بأن تكون متاحف مصغرة للفن العربي . ومما لاشك فيه أن هذه المقتنيات الفنية العربية التي تعمر بيوت الكويت تنمي الوعي الحسي والوجداني بين افراد المجتمع وتزيد من الترابط وتولد الانتماء للأمة العربية وتآلف شعوبها وتتوحد مشاعرهم وأفكارهم.

والحقيقة أن القيم التي يجنيها الفرد المستمتع للأعمال الفنية واقتنائها هو في حد ذاته فن ودرجة عالية من التذوق تصل حد القيم نفسها التي يجنيها الفرد الممارس للانتاج الفني.

ونتذكر هنا ان فن الاقتناء عرفه العرب قديما وخاصة أثريائهم الذين تركوا لنا بعد رحيلهم كنوزاً لا تقدر بأي قيمة أو ثمن.

ويعتبر عرض هذه الأعمال الفنية المقتناة (أعمالا عربية في بيوت كويتية) بين وقت وآخر، وتحتضنه احدى قاعات العرض بالكويت وتنظم عروضاً خاصة لها، وهذه الأعمال تمثل نماذج لبعض مدارس واتجاهات التشكيل العربي المعاصر واشكالها التعبيرية المختلفة ودليل على ارتفاع مستوى ذلك الوعي الثقافي والفني وتمثل إحدى ثروات الكويت الثقافية غير المنظورة.

لا يمكن أن نتنكر ابداً لأهمية الفن ودوره الضروري في الحياة ، لانه ضرورة انسانية وجودية ووجدانية ولايمكن تعويضه بالضروريات المادية للاستمرار في الحياة.

