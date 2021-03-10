البابا: اللقاء مع السيستاني «أراح نفسي»

عربيات ودوليات

روما– الوكالات: أعلن البابا فرانسيس المرهق من زيارته التاريخية التي استمرت ثلاثة أيام الى العراق في الطائرة التي أعادته الى روما أن اللقاء مع المرجع الأعلى آية الله السيد علي السيستاني السبت «أراح نفسي».

وتحدث البابا المؤيد للحوار المباشر مع ممثلي الدين الاسلامي، عن اللقاء الثنائي مع آية الله السيستاني واصفا اياه بأنه «رجل متواضع وحكيم». وقال الحبر الأعظم خلال مؤتمر صحافي عقده في الطائرة التي أقلته الى روما «لقد أبدى احتراما كبيرا خلال لقائنا وهذا يشرفني. فهو لا يقف ابدا للترحيب بزواره لكنه وقف لالقاء التحية علي مرتين». وأضاف «هذا اللقاء أراح نفسي». وأوضح البابا «شكل ذلك رسالة عالمية شعرت أن من واجبي أن أقوم بحج الايمان والتوبة هذا ولقاء رجل كبير حكيم رجل دين تقي وكان ذلك جليا فقط بمجرد الاستماع اليه». وأضاف «انه شخص يتمتع بالحكمة والخفر. قال لي انه لم يعد يستقبل منذ عشر سنوات الزوار الذين لديهم أهداف سياسية أو ثقافية بل يستقبل فقط الذين لديهم دوافع دينية». وأتى اللقاء بعد عامين من توقيع البابا فرانسيس وثيقة الأخوة الانسانية مع شيخ الأزهر أحمد الطيب. ولم يتم توقيع أي وثيقة مماثلة في العراق، لكن البابا أكد انه «ستكون هناك خطوات أخرى» في هذا الحوار مع المسلمين. وشدد على ضرورة «التقدم مع الديانات الأخرى» مستشهدا بالمجمع الفاتيكاني الثاني الذي دعا الى الحوار مع الديانات الأخرى. وقلل البابا من أهمية الانتقادات التي طالته قائلا «هناك بعض الانتقادات التي تقول ان البابا ليس شجاعا وهو غير واع وانه يقوم بخطوات خارج العقيدة الكاثوليكية وانه على بعد خطوة من الهرطقة. انها مجازفات هذه قرارات تتخذ دائما عبر الصلاة والحوار عبر طلب النصح. انها تنتج عن تفكير وليس عن نزوة». البابا الأرجنتيني الذي أراد أيضا دعم مسيحيي العراق اذي باتوا يشكلون 1% من السكان اليوم في مقابل 6% قبل عشرين عاما، لم يخف تأثره أمام كنيسة الموصل التي دمرها جهاديو تنظيم «داعش» الذين هزموا قبل ثلاث سنوات وقال البابا الذي حلق فوق المدينة بمروحية «بقيت عاجزا عن الكلام» مضيفا «انه أمر لا يصدق، هذه الوحشية». وفي قرقوش، البلدة الأخرى في شمال العراق التي سقطت في ايدي «داعش» استمع البابا فرانسيس الى امرأة خسرت ابنها خلال القصف لكنها مستعدة للمسامحة وقال «لقد تأثرت كثيرا بشهادتها، أم تعرض العفو في هذه الظروف». وردا على سؤال حول الخطر المحتمل الذي قد يكون شكل على العراقيين الذين حضروا للقائه في عدة كنائس لكن أيضا في ملعب مكتظ في اربيل في اقليم كردستان العراق، رد البابا انه فكر كثيرا وصلى قبل أن يتخذ قراره مع «ادراك للمخاطر» في الوقت نفسه. وقال «في النهاية، اتخذت قراري بحرية». وتابع الحبر الأعظم (84 عاما) أن زيارة العراق «كانت مرهقة أكثر من زياراته الأخرى» الى الخارج وأضاف البابا الذي بدا انه يواجه صعوبة في المشي أكثر من المعتاد «لا أعلم ما اذا كانت الرحلات ستتباطأ». وفي معرض حديثه عن رحلات أخرى، ذكر البابا بانه وعد بالتوجه في أقرب وقت ممكن الى لبنان «البلد الذي يتألم» معلنا أيضا أنه سيزور المجر في سبتمبر.

