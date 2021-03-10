الكاظمي يدعو إلى «حوار مسؤول» أمام الشعب والتاريخ

عربيات ودوليات

عواصم – الوكالات: دعا رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي الجماعات السياسية المتنافسة في البلاد الى اللجوء للحوار لحل الخلافات ووصف الخطوة بأنها ستعكس «أجواء المحبة والتسامح» التي نشرتها زيارة البابا فرانسيس التاريخية للبلاد.

وقال الكاظمي في خطاب بثه التلفزيون «وفي أجواء المحبة والتسامح التي عززتها زيارة قداسة البابا لأرض العراق أرض الرافدين، نطرح الدعوة الى حوار وطني، لتكون معبرا لتحقيق تطلعات شعبنا».

ويأمل الكثيرون في العراق أن تحشد الزيارة البابوية المزيد من الدعم الدولي لحكومة الكاظمي خلال مواجهتها لأزمات حساسة مثل سبل كبح الجماعات المسلحة المدعومة من ايران والتي سعى الكاظمي لتقليص قوتها ونفوذها منذ توليه المنصب في مايو 2020.

وقال الكاظمي في الخطاب «اننا ندعو جميع المختلفين من قوى سياسية وفعاليات شعبية وشبابية احتجاجية، ومعارضي الحكومة الى طاولة الحوار المسؤول أمام شعبنا وأمام التأريخ». وتابع قائلا «ندعو قوانا وأحزابنا السياسية الى تغليب مصلحة الوطن والابتعاد عن لغة الخطاب المتشنج والتسقيط السياسي، والى التهيئة لانجاح الانتخابات المبكرة، ومنح شعبنا فرصة الأمل والثقة بالدولة وبالنظام الديمقراطي». الى ذلك أشادت اللجنة العليا للأخوة الانسانية بزيارة البابا التاريخية للعراق، معتبرة اياها لحظة مهمة للعالم وتعزيزا حقيقيا للقيم التي تدعوا لها وثيقة الأخوة الانسانية. وقال الكاردينال أيوسو غيكسوت رئيس المجلس البابوي للحوار، وعضو اللجنة العليا للأخوة الانسانية، والذي رافق البابا في رحلته الى العراق، ان البابا فرانسيس يهدف الى «تعزيز الحوار الثقافي وثقافة الالتقاء والشمولية حتى يستطيع كل فرد في مجتمعنا أن ينعم بالسلام في حياته بصرف النظر عن عرقه أو ثقافته أو دينه». بدوره قال د.محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر وعضو اللجنة العليا للأخوة الانسانية ان زيارة البابا فرانسيس كانت خير رد على دعوات الكراهية والتطرف التي أزهقت أرواح الكثيرين وشردت الملايين من الأبرياء. بينما أشاد محمد خليفة المبارك رئيس دائرة الثقافة والسياحة بأبوظبي، عضو اللجنة العليا للأخوة الانسانية بنتائج الزيارة البابوية للعراق.

