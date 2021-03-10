واشنطن تحذِّر طهران من «نفاد صبرها»

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عواصم – الوكالات: أعلنت واشنطن أنها تأمل باستجابة طهران لعرضها القاضي باجراء محادثات مباشرة بشأن برنامجها النووي، لكنها حذرتها من نفاد صبرها، في وقت أعلنت فيه الوكالة الدولية للطاقة الذرية «IAEA» أن ايران رفعت وتيرة تخصيب اليورانيوم في انتهاك اضافي للاتفاق المبرم بينها وبين القوى الكبرى عام 2015.

وقالت الخارجية الأميركية ان واشنطن عرضت التفاوض مع ايران في اطار مجموعة «5+1» (الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وروسيا والصين) وفقا للخطة الأوروبية، مضيفة أنها تتمنى ردا ايجابيا.

وتابعت أن صبر الولايات المتحدة ليس بلا حدود فيما يخص ايران، مشيرة الى أنها تتشاور في هذا الشأن مع الكونغرس وحلفائها وشركائها. وكان وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن قال ان ايران تتحرك في الاتجاه الخاطئ وتواصل اتخاذ خطوات تجعل برنامجها النووي أشد خطورة. وأضاف بلينكن أن طريق الدبلوماسية مفتوح فيما يتعلق بملف ايران النووي، وأن الكرة في ملعبها.

في المقابل قال المتحدث باسم الخارجية الايرانية سعيد خطيب زاده ان بلاده لم تتلق اتصالات مباشرة أو غير مباشرة من الولايات المتحدة بشأن الاتفاق النووي أو غيره من الملفات. وأضاف زاده أن أي لقاءات بين طهران وواشنطن رهن بتغيير سياسة الضغوط القصوى الأميركية.

من جهته، شدد وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف الاثنين خلال استقباله في طهران نظيره الأيرلندي سيمون كوفني، بوصفه منسقا من مجلس الأمن للاتفاق النووي، على ضرورة رفع العقوبات الاقتصادية عن ايران قبل البحث في مسألة الالتزامات النووية، قائلا ان هذه هي سياسة بلاده الثابتة ولن تتغير.

في غضون ذلك أبلغت الوكالة الدولية للطاقة الذرية الدول الأعضاء فيها بأن ايران بدأت تخصيب اليورانيوم في سلسلة ثالثة من أجهزة الطرد المركزي. وقالت الوكالة ان «ايران بدأت تخصيب اليورانيوم في سلسلة ثالثة من أجهزة الطرد المركزي المتطورة، في مفاعل نطنز تحت الأرض في انتهاك آخر للاتفاق الذي أبرمته الجمهورية الاسلامية مع القوى الكبرى عام 2015». ووفقا للبيان، فقد تأكدت الوكالة في السابع من مارس الجاري أن ايران بدأت ضخ سادس فلوريد اليورانيوم الطبيعي في السلسلة الثالثة التي تضم 174 من أجهزة الطرد المركزي.

وأضاف البيان أن السلسلة الرابعة التي تحوي أيضا 174 من أجهزة الطرد المركزي رُكبت، لكنها لم تُغذ بعد بسادس فلوريد اليورانيوم الطبيعي، كما يجرى حاليا تركيب سلسلة خامسة.

