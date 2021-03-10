عبد الله بن زايد: قانون قيصر يصعب العمل المشترك مع سورية

عربيات ودوليات

أكد وزير الخارجية الإماراتي، الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، أمس، ضرورة التعاون الإقليمي لبدء مسار عودة سورية إلى محيطها، قائلا إن هذا الأمر لا بد منه.

وأكد الشيخ عبد الله بن زايد، أن الأمر يتعلق بالمصلحة العامة؛ أي مصلحة سورية ومصلحة المنطقة، مضيفا أن هناك «منغصات» بين الأطراف المختلفة، لكن لا يمكن سوى العمل على عودة سورية إلى محيطها.

وأضاف خلال مؤتمر صحافي مع نظيره الروسي، سيرغي لافروف بالعاصمة أبوظبي، أنه من الأدوار المهمة لعودة سورية هو أن تعود لجامعة الدول العربية، وهذا يتطلب جهدا أيضا من الجانب السوري كما يتطلب جهدا من «الزملاء في الجامعة العربية». وأشار إلى أن التحدي الذي يواجه التنسيق والعمل المشترك مع سورية هو قانون قيصر، «لا بد من وجود مجالات تفتح الباب للعمل المشترك مع سورية»، قائلا إن بقاء القانون يجعل المسار في غاية الصعوبة. وعلى صعيد آخر، أضاف الشيخ عبد الله بن زايد أن العلاقات مع روسيا ستستمر في الازدهار على جميع المستويات، مؤكدا أن دولة الإمارات تؤمن بالتعاون مع جميع دول العالم، مؤكدا أن العلاقات مع موسكو تهدف إلى خلق مستقبل أفضل للجميع.

