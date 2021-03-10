«كورونا» يضرب البرلمان.. وفاة 5 نواب خلال 3 أشهر

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القاهرة – الوكالات: صعد فيروس «كورونا» المستجد هجماته على مجلس النواب المصري المنتخب حديثا، والذي فقد 5 من نوابه خلال أقل من 3 أشهر جراء اصابتهم بالفيروس.

وكان آخر الضحايا هو رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي في المجلس اللواء كمال عامر، الذي شغل من قبل منصب قائد الجيش الثالث الميداني ومدير المخابرات الحربية، كما عمل محافظا لكل من مرسى مطروح وأسوان.

كما فقد البرلمان خلال الشهر الماضي اللواء سعد الجمال عضو مجلس النواب والرئيس الشرفي لائتلاف «دعم مصر»، وفي وقت سابق فقد الدكتور جمال حجاج الفائز بعضوية المجلس عن دائرة بنها بمحافظة القليوبية، والنائب فوزي اسماعيل يوسف فتى الفائز عن دائرة أجا بمحافظة الدقهلية، واللواء حسن عيد الفائز عن حزب مستقبل وطن بمحافظة السويس.

ويعاني مجلس النواب أيضا عددا من الاصابات بفيروس كورونا، كان آخرها اصابة البرلمانية والكاتبة المصرية فريدة الشوباشي، التي ترأست الجلسة الافتتاحية للمجلس، والبرلمانية سُلاف حسين درويش وكيلة لجنة القوى العاملة بالمجلس.

وكان رئيس مجلس النواب حنفي جبالي انتقد في وقت سابق عدم التزام عدد من الأعضاء بالاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا خلال جلسة عرض خلالها وزير السياحة والآثار المصري خالد العناني موقف الوزارة من تنفيذ برنامج الحكومة والتف خلالها النواب حول الوزير.

وقال جبالي في تصريحات نشرتها صحيفة «الأهرام» الحكومية «أجد عددا من النواب غير ملتزمين بارتداء الكمامة، وهذا غير مقبول»، وطالب رئيس البرلمان بضرورة التزام الأعضاء باجراءات مواجهة كورونا، وطلب منهم الرجوع وارتداء الكمامة لمواجهة «الوباء اللعين»، حسب وصفه. وبدورها أكدت الأمانة العامة لمجلس النواب ضرورة الالتزام بارتداء الكمامة قبل دخول بوابات المجلس، الذي يعاود الانعقاد عبر الجلسات العامة يوم 14 مارس الحالي. وأعلنت الأمانة العامة أن ارتداء الكمامات سيكون شرطا للدخول من البوابات الخارجية للمجلس، وقالت في رسالة تم ارسالها للنواب «في اطار الاجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة الفيروس، نود الاحاطة أنه لن يسمح بالدخول من البوابات الخارجية للمجلس دون ارتداء كمامة».

