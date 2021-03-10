«متحرش المعادي» يستفز الشارع.. وإشادة بـ«بطلة» قامت بردعه

عربيات ودوليات

أشاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر بشجاعة سيدة واجهت متحرشا بطفلة صغيرة عند مدخل أحد العمارات في حي المعادي في محافظة القاهرة.

وكان نشطاء المنصات الاجتماعية قد تداولوا فيديو وصف بـ«المقزز» لشخص يرتدي بدلة أنيقة وقد أقدم على التحرش بطفلة صغيرة تبلغ من العمر 6 أعوام وملامسة أجزاء حساسة من جسدها.

ويظهر في الفيديو خروج سيدة يبدو أنها شاهدت ما يحدث في كاميرا المراقبة، لتواجه المتحرش الذي سرعان ما ترك الطفلة لتلوذ بالفرار، في حين تظاهر أنه لم يرتكب أي خطأ.

وأمام مواجهة السيدة له واشارتها لكاميرا المراقبة تهرب الرجل من المواجهة وسار بعيدا.

وقد أثار ذلك المقطع المصور حالة من الغضب لدى الرأي العام المصري وتصدر وسم «متحرش الأطفال» مواقع التواصل وسط مطالبات بالقاء القبض على ذلك الرجل وتقديمه للعدالة بأسرع وقت.

ولاحقا، أكدت وسائل اعلام محلية أن الشرطة تمكنت بالفعل من القبض على (م.ج) الذي يظهر في الفيديو وهو متزوج ولديه طفلان ويعمل في احدى شركات المقاولات والبناء.

ونوهت التقارير الى أنه جرى ايداع المتهم بقسم شرطة المعادي تمهيدا لعرضه على النيابة العامة واستكمال اجراءات التحقيق.