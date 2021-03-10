الجيش اللبناني: الوضع خطر.. والبلد يوشك على الانفجار

عربيات ودوليات

بيروت – الوكالات: واصل المحتجون في لبنان، قطع الطرقات في مختلف المناطق، احتجاجا على الأوضاع المعيشية المتردية وارتفاع سعر صرف الدولار مقابل العملة الوطنية.

وتم قطع عدد من مداخل العاصمة بيروت صباح امس في حين تم فتح بعضها في وقت لاحق. وكان لبنان قد شهد الاثنين، قطع طرقات في مختلف المناطق، بعد دعوات العديد من الناشطين إلى النزول إلى الشوارع في «اثنين الغضب» حيث يشهد لبنان احتجاجات واسعة على مدى الأيام السابقة، وقام المحتجون بإغلاق الطرقات بالإطارات المشتعلة والشاحنات.

في حين عقد الرئيس اللبناني، ميشال عون، اجتماعا اقتصاديا ماليا أمنيا وقضائيا، بحضور رئيس الحكومة، حسان دياب، وعدد من الوزراء والمسؤولين، وقادة الأجهزة الأمنية، وحاكم مصرف لبنان، لمناقشة آخر الأوضاع، وإيجاد الحلول لها.

وخلال اجتماع ترأسه قائد الجيش جوزيف عون مع ضباط ومسؤولين أمنيين عرض فيه التطورات المحلية والتحديات التي يواجهها لبنان قال فيه إن «العسكريين يعانون ويجوعون مثل الشعب» وحذر قائد الجيش اللبناني من «خطورة» الوضع العام بالبلاد و«إمكانية انفجاره». ووجه حديثه للمسؤولين اللبنانيين، متسائلا «إلى أين نحن ذاهبون؟.. ماذا تنوون أن تفعلوا، لقد حذّرنا أكثر من مرّة من خطورة الوضع وإمكان انفجاره».وأكد أن «الجيش مع حرية التعبير السلمي التي يرعاها الدستور والمواثيق الدولية لكن دون التعدي على الأملاك العامة والخاصة»، مشددا على أنه «لن يسمح بالمس بالاستقرار والسلم الأهلي» وأشار إلى أن «موازنة الجيش تُخفَّض في كل سنة بحيث أصبحت الأموال لا تكفي حتى نهاية العام»، دون ذكر أرقام. وأضاف «العسكريون يعانون ويجوعون مثل الشعب» ??????ولفت إلى أنّ «الوضع الأمني غير مستقرّ في البلاد، بسبب الأزمة الاقتصادية وانعكاساتها واستمرار تهديدات العدو الإسرائيلي بالإضافة إلى الخلايا الإرهابيّة النائمة». وشدّد قائد الجيش على أنه «رغم الضغوط الاقتصادية الكبيرة التي يعاني منها الجيش، ليس هناك حالات فرار بين أفراده».

