رسالة من خادم الحرمين إلى أمير قطر حول «العلاقات الوطيدة»

عربيات ودوليات

عواصم – الوكالات: استقبل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد في الدوحة وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان وقالت وسائل إعلام قطرية إن أمير قطر تلقى «رسالة شفوية» من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز تتعلق «بالعلاقات الأخوية الوطيدة بين البلدين الشقيقين وسبل دعمها» وتأتي هذه الزيارة بعد عودة العلاقات بين قطر من جهة والسعودية والإمارات والبحرين ومصر من جهة أخرى والتي قطعت في يونيو 2017.

وتزامنا مع زيارة وزير الخارجية السعودي إلى قطر أفاد موقع صحيفة «الأهرام» المصرية بأن وفدا قطريا وصل إلى مصر لبحث عودة العلاقات بين البلدين. وقالت الصحيفة «وصل إلى القاهرة، بعد ظهر الإثنين الشيخ محمد بن حمد بن سعود آل ثاني مدير إدارة الشؤون القانونية بوزارة الخارجية القطرية». وأضافت أن المسؤول القطري أتى «على رأس وفد من الدوحة في زيارة لمصر تستغرق يومين يبحث خلالها علاقات التعاون بين مصر وقطر».ونقلت الصحيفة الحكومية عن مصادر مطلعة أن الزيارة تندرج «في إطار جهود مصرية قطرية حثيثة للإسراع في عودة العلاقات المصرية القطرية لطبيعتها».

وجرت الأسبوع الماضي مباحثات ثنائية في القاهرة بين وزيري الخارجية المصري والقطري على هامش فعاليات الدورة الـ155 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري.

على صعيد متصل قال مسؤولون أتراك إن أنقرة مستعدة لـ «فتح فصل جديد» مع مصر ودول الخليج، وطي صفحة الخلاف القائم معها منذ سنوات وقال مستشار رئيس حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، ياسين أقطاي، إن «من يمشي إلينا خطوة نمشي إليه خطوتين» في معرض تعليقه على تصريحات المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن لشبكة بلومبرغ، حول انفتاح بلاده على الحوار مع مصر. وأضاف أقطاي في تصريحات لقناة «TRT عربي» التركية الرسمية حديث «قالن» جاء «بعد بيانات وفعاليات من جانب مصر التي أعلنت أنها تحترم، وستعلن فعالياتها (يقصد أنشطة مصر للتنقيب عن الطاقة بشرق المتوسط) بحسب الترسيم التركي».

والسبت، قال متحدث الرئاسة التركية إبراهيم قالن، في تصريحات لشبكة بلومبرغ، إن «مصر قلب وعقل العالم العربي، ولديها دور مهم في المنطقة» ورأى المتحدث أنه «يمكن فتح فصل جديد، ويمكن فتح صفحة جديدة في علاقاتنا مع مصر ودول الخليج الأخرى للمساعدة في السلام والاستقرار الإقليميين».

