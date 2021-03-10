الجيش الأميركي: ساعدنا السعودية في التصدي للهجمات الأخيرة

عربيات ودوليات

عواصم – الوكالات: أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، امس اعتراض وتدمير طائرة دون طيار مفخخة أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية تجاه خميس مشيط.

وفي هذا السياق قال قائد القيادة الوسطى الأميركية، الجنرال كينيث ماكينزي، إن بلاده قدمت المساعدة للمملكة العربية السعودية في الدفاع عن نفسها خلال الموجة الأخيرة من الهجمات عليها. وفي تصريح لقناة «الجزيرة» قال ماكينزي «قمنا بعدد من الأمور للمساعدة في الدفاع عن المملكة» بدون أن يوضحها وأضاف «سنواصل مساعدة السعودية في الدفاع عن نفسها ولم نتراجع عن هذا الالتزام، وساعدناهم كثيرا خلال الأسابيع الماضية».

وأوضح قائد القيادة الوسطى أن هجمات الحوثيين الأخيرة على السعودية غير مساعدة، ولا تشير إلى رغبتهم بالتسوية السياسية لافتا في الوقت نفسه أن السعودية بتقديره ترغب بحل سياسي للحرب في اليمن.

وقالت السفارة الأميركية في الرياض، عبر تويتر «تقف الولايات المتحدة الى جانب المملكة العربية السعودية وشعبها»، مؤكدة «أن التزامنا بالدفاع عن المملكة وأمنها أمر ثابت».

وأدانت السفارة الأميركية «الهجمات الحوثية الأخيرة على المملكة العربية السعودية»، مُعتبرة أن «اعتداءات الحوثيين الشنيعة على المدنيين والبنية التحتية الحيوية تُظهر عدم احترامهم للحياة البشرية وعدم اهتمامهم بالسعي لتحقيق السلام».

وكان المتحدث الرسمي باسم التحالف، العميد الركن تركي المالكي، أكد في تصريحات سابقة للعربية، ليل الاثنين أن «صواريخ ومسيرات ميليشيات الحوثي إيرانية الصنع». كما أوضح أن «القوات المسلحة السعودية نجحت في إسقاط المسيرات المفخخة» التي تحاول استهداف المنشآت المدنية. يشار إلى أن الميليشيات المدعومة من إيران، كثفت خلال الأيام الماضية محاولاتها استهداف أعيان مدنية واقتصادية في المملكة.

وأثارت تلك المحاولات إدانات دول عربية وغربية عدة، شددت على وقوفها إلى جانب المملكة وأمنها، شاجبة هجمات الحوثيين الإرهابية.

