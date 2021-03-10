أميركا.. لا كمامات ولا تباعد بين «الملقحين»

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عواصم – الوكالات: أعلن مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة أن الأشخاص الذين تم تحصينهم بشكل كامل ضد فيروس «كورونا» يمكنهم استعادة بعض ممارسات الحياة العادية. وأصدر المركز نشرة إرشادية جديدة أشارت إلى أن الأشخاص الذين حصلوا بالفعل على الجرعات المطلوبة من اللقاح يمكنهم زيارة من تلقوا تلك الجرعات وبعض ممن لم يحصلوا عليها. وقال المركز الأميركي إن الحماية من الإصابة بفيروس «كورونا» تتحقق بعد أسبوعين من تناول الجرعة النهائية من اللقاح. وحصل حوالي 30 مليون أميركي على جميع الجرعات المطلوبة من اللقاح لفيروس «كورونا» حتى الآن.

وتضمنت الإرشادات الجديدة أن الأشخاص الذين حصلوا على التحصين الكامل باللقاحات يمكنهم: التجمع مع أشخاص محصنين مثلهم في أماكن مغلقة دون ارتداء كمامات أو مراعاة قواعد التباعد الاجتماعي. الالتقاء بأشخاص غير محصنين باللقاحات ينتمون لأسرة واحدة إذا كانت درجة خطورة إصابتهم بأعراض شديدة منخفضة. وعدم الخضوع لاختبار الكشف عن فيروس «كورونا» أو الحجر الصحي إلا إذا ظهرت عليهم الأعراض.

وقال آندي سلافيت أحد كبار المستشارين في الشؤون الصحية “بدأنا الآن التعرف على الملامح الأولية للعالم وما يمكن أن يبدو عليه بعد تجاوز أزمة «كوفيد19» وكلما حصل المزيد والمزيد من الناس على جرعات اللقاح، كلما تم التوسع في قائمة الأنشطة».

رغم ذلك لايزال على المحصنين بشكل كامل باللقاحات المضادة لفيروس «كورونا» اتباع إجراءات السلامة الأساسية مثل ارتداء الكمامات ومراعاة قواعد التباعد الاجتماعي علاوة على تجنب التواجد في الأماكن المزدحمة والسفر. كما طالبت الإرشادات الجديدة أيضا من حصلوا على كل الجرعات بارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي عن غير المحصنين ومن لديهم خطورة عالية للتعرض لمضاعفات شديدة لـ «كوفيد19».

وسجّلت الولايات المتّحدة الإثنين، للمرة الأولى منذ أكثر من ثلاثة أشهر، حصيلة وفيات يومية بـ «كوفيد-19» تقلّ عن ألف وفاة بحسب بيانات نشرتها جامعة جونز هوبكنز.

وأظهرت بيانات الجامعة التي تُعتبر مرجعاً في تتبّع الإصابات والوفيات الناجمة عن الجائحة تسجّيل الولايات المتّحدة وفاة 749 شخصاً.

وتؤكّد هذه البيانات أنّ وتيرة تفشّي الوباء آخذة في التراجع في الولايات المتحدة التي عاد فيها منحنى الوفيات كما الإصابات إلى المستويات التي كان عليها قبل عيدي الهالوين والشكر وغيرهما من الاحتفالات والمناسبات التي شهدت فيها البلاد تنقّلات جماعية وتجمّعات ضخمة ساهمت في تفشّي الفيروس.

وتعتبر هذه الأرقام بشرى سارة للرئيس جو بايدن الذي أقرّ مجلس الشيوخ السبت خطّته لتحفيز الاقتصاد المتضرر جرّاء كوفيد-19 والبالغة قيمتها 1,9 تريليون دولار.

