برشلونة يبحث عن «ريمونتادا» جديدة في باريس

دوليه

يخوض فريق برشلونة الإسباني اختبارا صعبا عندما يحل ضيفًا على نظيره باريس سان جرمان الفرنسي، اليوم، على ملعب «حديقة الأمراء» في باريس، ضمن إياب الدور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا، فيما يستقبل ليفربول الانكليزي الجريح محلياً نظيره لايبزيغ الألماني في الدور ذاته.

في المباراة الأولى انتهت مباراة الذهاب بفوز الفريق الباريسي بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد على ملعب كامب نو، في منتصف شهر فبراير الماضي، سجلها كل من، كيليان مبابي «هاتريك» ومويس كين، فيما أحرز للبلوغرانا ليونيل ميسي من ركلة جزاء.

ويأمل الفريق الكتالوني تكرار الريمونتادا الشهيرة التي حدثت في موسم 2016-2017 بالدور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا، كي يحجز مقعده في ربع النهائي، متسلحًا بالعودة الرائعة التي حققها أمام إشبيلية في نصف نهائي كأس ملك إسبانيا منتصف الأسبوع الماضي، ولكن هذا الأمر يبدو بعيد المنال هذه المرة.

وتختلف مباراة اليوم عن مواجهة عام 2017 الشهيرة في الكثير من الأمور بالنسبة لبرشلونة وباريس سان جرمان من الناحية الفنية. ولا يمتلك برشلونة نفس الأسماء القادرة على القيام بريمونتادا مرة أخرى في ملعب حديقة الأمراء، سواء من حيث الخبرة والشخصية أو حتى الإمكانيات الفنية.

و الأسماء المتواجدة داخل قائمة الفريق الكتالوني معظمها من العناصر الشابة بدون خبرة مثل ريكي بوتش، رونالدو أراخو، أوسكار مينغويزا، سيرجينو ديست، بيدري وإلياكس موريبا والعناصر الأخرى تقدم بها العمر وأصبحت لا تمتلك الدوافع لتقديم أفضل مستوى ممكن مثل، سيرخيو بوسكيتس، جيرارد بيكيه وجوردي ألبا، على عكس اللاعبين الذين امتلكهم البرسا منذ أربعة مواسم.

والأمور تختلف أيضا لباريس سان جرمان بشكل كبير، في ظل تواجد المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو على رأس القيادة الفنية، وهو مدرب يمتلك خبرة جيدة في دوري أبطال أوروبا، بعدما تأهل مع توتنهام الإنكليزي في موسم 2018-2019 إلى المباراة النهائية، مع التأكيد على أنه الان يملك لاعبين أكثر جودة في فريق العاصمة الفرنسية عن اللاعبين الذين كانوا تحت قيادته في السبيرز.

وفي المباراة الثانية يأمل ليفربول في تناسي خيبته المحلية وتأكيد تفوقه على نظيره الألماني بعد أن فاز في مباراة الذهاب بهدفين دون رد. ويمر ليفربول في واحدة من أسوأ مراحله على الاطلاق في الدوري المحلي بعد أن تكبد في الجولة الماضية خسارته السادسة أمام فولهام المهدد بالهبوط في مبارياته الثمانية الأخيرة مقابل تعادلين دون أي انتصار، كما تلقى الريدز الهزيمة السادسة على التوالي في أنفيلد للمرة الأولى بتاريخه في البريميرليغ، وهي الخسارة التاسعة له هذا الموسم في البطولة التي يحمل لقبها، بعدما كان حافظ على سجله الخالي من الهزيمة في 68 مباراة سابقة في أنفيلد.

