إنتر حسم مواجهة أتالانتا

دوليه

حسم إنتر ميلان مواجهته الصعبة مع ضيفه أتالانتا 1-0 أول من أمس في ختام المرحلة السادسة والعشرين من الدوري الإيطالي، وابتعد مجددا في الصدارة بفارق ست نقاط عن جاره اللدود ميلان وعشر عن يوفنتوس بطل المواسم التسعة الماضية.

ودخل إنتر الى مباراته وأتالانتا القادم من أربعة انتصارات متتالية ما أدخله مجددا في صلب الصراع على المشاركة في دوري الأبطال الموسم المقبل، على خلفية ستة انتصارات متتالية، إحداها على ميلان بالذات 3-0، ما سمح له بالتصدر ثم الابتعاد عن «روسونيري». وبعد فوز ميلان الأحد على فيرونا 2-0، أعاد فريق المدرب أنتونيو كونتي الفارق الى ست نقاط مجددا بعد تحقيقه فوزه السابع تواليا والتاسع عشر هذا الموسم بفضل هدف وحيد سجله السلوفاكي ميلان شكرينيار في الدقيقة 54. ويأمل «نيراتسوري» مواصلة مشواره على هذا المنوال من أجل إحراز اللقب الأول منذ 2010 حين توج بالثلاثية التاريخية بقيادة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، فيما يمني أتالانتا النفس باستعادة توازنه سريعا بعدما تنازل عن مركزه الرابع الأخير المؤهل لدوري الأبطال لصالح روما الفائز السبت على جنوى 1-0، متخلفا بفارق ثلاث نقاط عن يوفنتوس الثالث الذي تغلب السبت على لاتسيو 3-1. وفي ظل خروجه من نصف نهائي الكأس على يد يوفنتوس وانتهاء مشواره في دوري الأبطال عند دور المجموعات بحلوله أخيرا في مجموعته ما حرمه الانتقال الى «يوروبا ليغ»، سيكون تركيز إنتر منصبا بالكامل على الدوري ومحاولة إنهاء هيمنة غريمه يوفنتوس. ونجح إنتر في افتتاح التسجيل من ركلة ركنية أحدثت معمعة في منطقة الجزاء، فسقطت الكرة أمام السلوفاكي ميلان شكرينيار، فأطلقها في شباك سبورتيلو (54).

