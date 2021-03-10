فوز منطقي لتشلسي على إيفرتون

دوليه

دخل تشلسي المتجدد بقيادة مدربه الالماني توماس توخل في صلب المنافسة على احدى البطاقات المؤهلة الى دوري ابطال اوروبا بفوزه المنطقي على ضيفه ايفرتون 2-0 في المرحلة السابعة والعشرين من بطولة انكلترا.

وعزز تشلسي رصيده في المركز الرابع مع 50 نقطة ليبتعد بفارق نقطتين عن وست هام الفائز على ضيفه ليدز يونايتد بثنائية نظيفة.

ولم يخسر الفريق اللندني ايا من مبارياته الـ11 (8 انتصارات) في مختلف المسابقات منذ تولي توخل الاشراف عليه مطلع العام الحالي خلفا لفرانك لامبارد وحقق ثلاث نتائج لافتة خلال هذه السلسلة، بالفوز على ليفربول وتوتنهام محليا بنتيجة 1-0 خارج ملعبه، وعلى اتلتيكو مدريد الاسباني خارج قواعده ايضا بالنتيجة ذاتها في ذهاب ثمن نهائي دوري ابطال اوروبا.

اجرى توخل تعديلات عدة على تشكيلته، فمنح الفرصة لصانع الالعاب الالماني كاي هافيرتس على حساب لاعب الوسط الانكليزي الدولي مايسون ماونت.

وكان تشلسي الطرف الافضل طوال الشوط الاول واستحوذ على الكرة بنسبة كبيرة بلغت في بعض الاحيان 80 في المئة ونجح في افتتاح التسجيل عندما سار الظهير الاسباني ماركوس الونسو على الجهة اليسرى ومرر كرة عرضية سددها هافيرتس وحاول مدافع ايفرتون بن غودفري تشتيتها لكنه حولها خطأ داخل شباك فريقه (31). وسجل هافيرتس هدفا لم يحتسبه الحكم بداعي لمسه للكرة (62).

وكان هافيرتس وراء الهدف الثاني لتشلسي عندما اعاقه حارس ايفرتون جوردان بيكفورد فاحتسب الحكم ركلة جزاء انبرى لها الايطالي الاختصاصي جورجينيو بنجاح معززا تقدم فريقه (65). وللمفارقة، فان جورجينيو بات افضل هداف في صفوف تشلسي في الدوري المحلي هذا الموسم مشاركة مع تامي أبراهام، بتسجيله هدفه السادس جميعها من ركلات جزاء!

وعلى الملعب الاولمبي في لندن، استغل وست هام خسارة ايفرتون لينتزع منه المركز الخامس بفوزه المستحق على ليدز يونايتد بهدفين نظيفين. وحافظ وست هام على امله باحتلال مركز مؤهل الى إحدى المسابقتين الاوروبيتين الموسم المقبل.

