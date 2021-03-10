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دوليه

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التحقيقات مستمرة في وفاة مارادونا


بدأت مجموعة من 20 خبيراً اول من امس مناقشاتها في أسباب وفاة أسطورة كرة القدم الأرجنتينية دييغو مارادونا لتحديد ما إذا كان هناك إهمال من جانب المتخصصين في الرعاية الصحية.
وتوفي مارادونا في 25 نوفمبر الماضي عن 60 عاماً إثر نوبة قلبية، وذلك بعد أسابيع فقط من خضوعه لعملية جراحية من أجل معالجة نزيف في المخ. ويبحث المحققون في العلاج الصحي الذي تلقاه قبل وفاته، لتحديد ما إذا كانت هناك قضية لتوجيه تهمة القتل غير العمد أم لا والتي ستؤدي في حال الإدانة، الى عقوبة السجن لمدة تصل الى 15 عاماً. ومن المتوقع أن تقدم لجنة الخبراء، المكونة من 10 متخصصين رسميين و10 آخرين تم اختيارهم من قبل الأطراف المعنية، نتائجها في غضون أسبوعين أو ثلاثة أسابيع.
وتم تأليف هذه اللجنة من الخبراء بطلب من مكتب المدعي العام الأرجنتيني للبت في ما إذا كان الأسطورة قد تلقى العلاج المناسب قبل وفاته.


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