بيتيس هزم ألافيس

دوليه

خطف ريال بيتيس انتصاراً مهماً جداً في سبيل اقترابه من المركز الرابع المؤهل لدوري الأبطال وذلك على حساب ضيفه ديبورتيفو ألافيس أول من امس. وكان ديبورتيفو ألافيس في طريقه لمغادرة المركز قبل الأخير قبل انتفاضة ريال بيتيس الذي قلب تأخره بهدفين لفوز 3-2 في الأسبوع السادس والعشرين من الدوري الإسباني.

وافتتح خوسيلو التسجيل لصالح الضيف (12) قبل أن يضيف إدغار ميندز هدف التقدم (24)، ليظن ديبورتيفو ألافيس أنّه في طريقه لتحقيق فوز ينعش آماله في البقاء.لكن بيتيس ذلل الفارق بفضل بورخا إغليسياس من ركلة جزاء قبل قرابة نصف ساعة من نهاية المواجهة (61) ومن ثم أضاف خواكين هدف التعديل (81) قبل أن يأتي إغليسياس بالهدف القاتل قبل دقيقتين من نهاية الوقت الأصلي.

وارتفع رصيد ريال بيتيس إلى 42 نقطة في المركز السادس على بعد ثلاث نقاط من ريال سوسييداد الخامس وست نقاط من إشبيلية الرابع.

