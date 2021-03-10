كروتوني يدين العنصرية ضد وناس

دوليه

دان نادي كروتوني الايطالي الإساءات العنصرية التي تلقاها الدولي الجزائري آدم وناس المعار من نابولي على مواقع التواصل الاجتماعي. وكشف اللاعب المتوج بكأس أمم افريقيا 2019 مع منتخب بلاده عبر حسابه على انستغرام أنه تلقى إساءات عنصرية بعد تسجيله هدفًا خلال فوز فريقه 4-2 على ضيفه تورينو الاحد ضمن منافسات المرحلة السادسة والعشرين من الدوري المحلي. وشارك وناس (24 عامًا) عبر خاصية القصص بعض التعليقات التي وصلته وأردفها بتعليق «هل هذا طبيعي؟». وسجل صانع الالعاب الهدف الاخير في اللقاء في الوقت بدل الضائع، كان الثاني له في خمس مباريات مع كروتوني منذ وصوله على سبيل الاعارة في سوق الانتقالات الشتوية، ومرر الكرة الحاسمة في الثالث واختير رجل المباراة. وتلقى اللاعب عبارات مسيئة حيث تمنى له البعض «الموت» وطالبه «بالعودة الى افريقيا» ووصفه أحد التعليقات بأنه «قرد» و«زنجي». ودان جاني فرينا رئيس كروتوني متذيل الترتيب «الإهانات التي تعرض لها آدم وناس على وسائل التواصل الاجتماعي».