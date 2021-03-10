loader

دوليه

تصغير الخطتكبير الخط العودة أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

لبنان بدأ تحضيراته لـ«وديتي» الأردن والأزرق


خاض منتخب لبنان مرانه الجماعي الأول يوم الأول من أمس، على ملعب مجمع بئر حسن المهني، بعد تخفيف اجراءات الاقفال للحد من تفشي وباء كورونا، والسماح باستئناف الأنشطة في الهواء الطلق. وأجريت الحصة التدريبية، ضمن البرنامج المعد، والتجمع المقرر خلف أبواب موصدة، مع مراعاة الشروط الصحية المحددة. وسيلتحق اللاعبون بالمنتخب، في حصة اعداد قبل ظهر الاثنين المقبل، وستكون الأخيرة مبدئيا قبل سفر البعثة الى الامارات، يوم 21 مارس، لخوض وديتين أمام كل من الأردن، في 24 الجاري، والأزرق في 29 منه وذلك ضمن الاستعدادات للمباريات المؤجلة، من التصفيات المزدوجة المؤهلة لمونديال «قطر 2022» وكأس آسيا «الصين 2023».


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت

كاريكاتير

كتّاب اليوم


المزيد
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة