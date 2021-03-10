لبنان بدأ تحضيراته لـ«وديتي» الأردن والأزرق

دوليه

خاض منتخب لبنان مرانه الجماعي الأول يوم الأول من أمس، على ملعب مجمع بئر حسن المهني، بعد تخفيف اجراءات الاقفال للحد من تفشي وباء كورونا، والسماح باستئناف الأنشطة في الهواء الطلق. وأجريت الحصة التدريبية، ضمن البرنامج المعد، والتجمع المقرر خلف أبواب موصدة، مع مراعاة الشروط الصحية المحددة. وسيلتحق اللاعبون بالمنتخب، في حصة اعداد قبل ظهر الاثنين المقبل، وستكون الأخيرة مبدئيا قبل سفر البعثة الى الامارات، يوم 21 مارس، لخوض وديتين أمام كل من الأردن، في 24 الجاري، والأزرق في 29 منه وذلك ضمن الاستعدادات للمباريات المؤجلة، من التصفيات المزدوجة المؤهلة لمونديال «قطر 2022» وكأس آسيا «الصين 2023».

