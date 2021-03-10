الأهلي والإسماعيلي اليوم

دوليه

يستضيف الاسماعيلي نظيره الأهلي اليوم في لقاء مؤجل من الجولة الـ 12 للدوري الممتاز المصري. ورغم تراجع الاسماعيلي بشدة هذا الموسم واحتلاله المركز السادس عشر «الثالث من القاع» وهو مركز يهبط بصاحبه في نهاية الموسم الا أن مباراته مع الأهلي تبقى قمة جماهيرية. ويحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 24 نقطة من 10 مباريات بينما لعب الاسماعيلي 14 مباراة وجمع فيها 10 نقاط فقط.ويعاني الأهلي من تراجع في الفترة الأخيرة بعدما خسر من سيمبا التنزاني في دوري أبطال أفريقيا ثم فاز بصعوبة على طلائع الجيش قبل أن يسقط في فخ التعادل 2-2 على أرضه أمام فيتا كلوب الكونغولي في المسابقة القارية.

ويعاني الأهلي من أزمة في الجانب الأيسر حيث تعرض محمود وحيد لاصابة ستبعده لشهرين كاملين كما يعاني علي معلول من اصابة ولم يتم حسم مصيره كما عانى أيمن أشرف من اجهاد عام أخيراً وحصل على راحة على أمل اللحاق بمباراة اليوم.

كما يغيب عن الأهلي جناحه محمود عبد المنعم كهربا لايقافه لمدة شهر بعد أزمته مع المدرب الجنوب أفريقي بيستو موسيماني.ويسعى الأهلي للفوز والتقدم خطوة جديدة نحو الصدارة التي يحتلها الزمالك بفارق 6 نقاط لكنه لعب 3 مباريات أكثر من الأهلي.

وسيحاول الفريق تقديم مباراة جيدة لمصالحة الجماهير التي صبت غضبها على اللاعبين عقب مباراة فيتا كلوب التي أهدروا فيها فوزا كان في المتناول.

وسيلعب موسيماني بتشكيلة تضم محمد الشناوي وبدر بانون وياسر ابراهيم وأيمن أشرف ومحمد هاني وعمرو السولية وديانغ وأفشة وحسين الشحات وطاهر محمد طاهر ومحمد شريف. على الجانب الآخر يعاني الاسماعيلي بشدة ولم يحقق الفريق أي فوز في آخر 9 جولات وبات مهددا بقوة بالهبوط.

لكن البوسني دراغان يوفيتش المدير الفني للاسماعيلي صرح بأن فريقه استعد بكل قوة لمباراة الأهلي.وأشار الى أن فريقه سيسعى لاستغلال الضغوط التي زادت على لاعبي الأهلي عقب التعادل مع فيتا كلوب لتحقيق نتيجة ايجابية في تلك القمة. واستعاد الفريق جهود حارسه المخضرم محمد صبحي كما يعتمد على مجموعة جيدة من اللاعبين أبرزهم حسين السيد وعماد حمدي وشكري نجيب فخر الدين بن يوسف ودونغا.

