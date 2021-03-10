الزمالك: باتشيكو مستمر

دوليه

أفاد فاروق جعفر المستشار الفني لنادي الزمالك انه لا حديث عن وجود تغيير في الجهاز المعاون بالفريق الأول. وذكرت تقارير صحافية أن الزمالك يفاوض مدربين أجانب استعدادا لاقالة البرتغالي جايمي باتشيكو بعد تراجع النتائج خاصة بدوري الأبطال وآخرها الخسارة 3-1 أمام الترجي في تونس. وقال جعفر «خسارة مباراة ليست نهاية العالم والظروف المالية تجبر اللاعبين أحيانا على قبول العروض الخارجية والضغط على النادي». وعن أزمة أشرف بن شرقي الذي اعترض أكثر من مرة على تغييره وآخرها أمام الترجي علق «تم حل الأزمة مع باتشيكو ومشكلة اللاعب المغربي تكمن في رغبته البقاء في الملعب وعدم تغييره لغيرته على الفريق». وختم «لا توجد أي عقوبات على اللاعبين بعد الخسارة من الترجي خاصة أن الفريق التونسي من الأندية القوية». الى ذلك عقد أشرف قاسم المشرف العام على فريق الكرة بالزمالك جلسة خاصة مع المغربي أشرف بن شرقي. وتحدث قاسم مع الدولي المغربي عن أهمية التركيز في الفترة المقبلة وعدم الالتفات لأي شائعات. وأكد بن شرقي أنه يحترم وجهة نظر الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو مشيرا الى أن ما أثير خلال الساعات الماضية حول غضبه واعتراضه على استبداله في مباراة الترجي مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة.

