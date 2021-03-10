الأصفر.. «عنده وايد».. ولكن

دوليه

يعد خروج القادسية متعادلا مع الكويت 1-1 في اللقاء الذي جمع بينهما اول من امس في الجولة السابعة للدوري الممتاز بطعم الخسارة، رغم ان الأصفر قدم مستوى جيدا ورفع رصيده الى 14 نقطة حيث استطاع من تأدية كل ما يحلو له لكن عجز عن استثمار السيطرة التي فرضها على مجريات المباراة بما ان شباكه تلقت هدفا في وقت مبكر لكن ذلك دفع اللاعبين للضغط على الخصم وكانت علته بعدم استغلال الفرص التي سنحت امام اللاعبين وكان يشكو من غياب رأس الحربة الصريح الذي بمقدوره ترجمة الفرص بما ان المدرب بابلو فرانكو عمد على تكليف عدي الصيفي بالقيام بهذا الدور بجانب اللعب بالجهة اليسري وهذا ماسبب عليه مسؤولية مضاعفة، كما انه نقله للعب بالجهة اليمني.

ومن الاسباب التي اثرت على الفريق في الشق الهجومي ان المدرب اراد من فهد الانصاري ان يكون تحت المهاجمين ليتواجد بمنطقة الجزاء الا انه ظل متأخرا، في حين صعب تكتل دفاعات الخصم من مهام احمد الظفيري وسيف الحشان في الاختراق لدرجة ان تحركات عيد الرشيدي الناجحة كانت ايضا تصطدم بهذا التكتل.

وبعد نزول بدر المطوع وبكونه يجيد الانطلاقة نحو المرمى أحدث فجوة في دفاع الكويت. ومن ثم يجب على المدرب بابلو فرانكو ان يعتمد على اللاعب ذي النزعة الهجومية والسرعة بدلا من التركيز على ايجاد فهد الانصاري بجانب رضا هاني وسلطان العنزي فهذا ما يجعل وتيرة اللعب ان يصيبها البطء بكون الانصاري يؤخذ عليه الاحتفاظ بالكرة اكثر من اللازم.

وعلى المدرب بابلو ان يمنح اللاعبين المهاجمين من فريق الشباب فرصة المشاركة فالشجاعة مطلوبة من المدرب في هذا الجانب وقبل ذلك ان يكون الجهاز الاداري ومن بيده القرار الفعلي ان يلتفت لهذا الامر، خصوصا بعد التخلي عن المحترف دينيس وقبله احمد الرياحي وعموما ما قدمه الاصفر من مستوى يعد الافضل له منذ انطلاق الدوري.

