«الأبيض.. يبيله نشاط زيادة»

دوليه

مازال الكويت غير مقنع حيث يعتبر تعادله مع القادسية 1 – 1 الخامس له في الجولة السابعة من الدوري الممتاز، وقد اصبح رصيده 11 نقطة وكان البادئ بالتسجيل في الدقيقة الخامسة عن طريق يوسف ناصر، وبهذه الحالة يفترض ان يحسن التعامل مع مجريات المباراة باعتبار ان خصمه من الطبيعي سيبدأ بالضغط لتعديل النتيجة ومن ثم يتطلب منه البدء باستغلال تقدمه من خلال التحرك بالمساحات الا ان ذلك لم يحدث حيث اخذ الفريق بالتراجع للعب بطريقة دفاعية بعدما انكمش رباعي الوسط عبد الواحد سيسوكو وعلي حسين ويمبلي وضاحي الشمري للخلف والعمل فقط بكيفية تعطيل ألعاب الخصم مما ادى لعزل يوسف ناصر.

فلم تكن تحركات فيصل زايد مثمرة طالما ان المساعدة المنظمة من زملائه غائبة واستمر الوضع حتى بالشوط الثاني والادهى من ذلك ان المدرب الاسباني غونزاليس اجرى عدة تغييرات عندما اشرك احمد الزنكي واحمد العكايشي وشريدة الشريدة وفهد الهاجري وجمعة سعيد لم يكن لهم اي تأثير ايجابي على الاداء حيث عجزوا عن خلق الفارق الفني.

واللافت بالامر ان ظهيري الجنب لم يتقدما بالشكل المطلوب منهما لدرجة ان مشاري الغنام عانى كثيرا امام انطلاقة عيد الرشيدي باعتبار ان سيسوكو لم يعمل على التغطية امامه. ويحتاج دفاع الابيض للمزيد من التنظيم فمن غير المعقول ان يضرب بأي كرة وتدب به الفوضي عندما يواجه الالعاب السريعة. فلولا تألق حميد القلاف لكانت شباكه استقبلت اكثر من هدف. والابيض يحتاج اكثر من اي وقت مضى لمراجعة حساباته فالاستمرارية على هذا النمط يعني ان الفريق سيواجه تعقيدات عديدة في المباريات القادمة وخصوصا صفوف تضم عددا ليس بقليل من اللاعبين المميزين فباتوا مطالبين بالتركيز كثيرا مع توظيف فعلي لامكاناتهم من قبل الجهاز الفني.

