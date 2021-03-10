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دوليه

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«الفار» مغاير للواقع والإعادة


عدم احتساب الحكم يوسف نصار ركلة جزاء صحيحة للقادسية عندما اعاق لاعب الكويت سيسوكو منافسه احمد الظفيري داخل منطقة الجزاء بعد عودته لتقنية «الفار» اثبت ان المزاجية هي التي تتحكم به على ضوء اللقطة التي تمت اعادتها اثناء المباراة تلفزيونيا التي يبدو لم يتم عرضها من حكام «الفار» علي نصار. وبذلك ان تقنية «الفار» التي هي بالاصل الهدف منها مساعدة الحكم اصبحت عاملاً لتضليل الحكم عن الاخطاء وهذه الاساليب ليس لها اي مبرر ولا يمكن لمستوى التحكيم ان يتطور في ظل وجود «الفار» طالما البعض يدير عملية المراقبة بطريقة مغايرة للواقع وللاعادة.


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