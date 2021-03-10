4.5 ملايين متابع لمنصات «المشاريع والإرث القطرية»

دوليه

منذ فوز قطر في عام 2010 بحقوق تنظيم بطولة كأس العالم 2022، باشرت اللجنة العليا للمشاريع والارث جهودها لتعريف عشاق كرة القدم والمجتمع الرياضي حول العالم بمحطات رحلتها نحو استضافة المونديال وأبرز مميزاته التي ستسهم في توفير تجربة استثنائية لجميع زوار قطر عام 2022.

وايماناً بالدور الحيوي الذي يلعبه الاعلام الرقمي في هذا الصدد، بادرت اللجنة العليا بسرد كافة مستجدات أعمال البناء في الستادات المونديالية الثمانية، ومشاريع البنية التحتية ذات الصلة، وأبرز المعالم والمواقع السياحية في قطر، وانجازات برامج ومبادرات الارث الخاصة بالبطولة على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.

وبرز الوجود الرقمي للجنة العليا في الأعوام الأخيرة حيث أطلقت حساباتها بالعربية، والانكليزية، والصينية (الماندرين)، والاسبانية عبر منصات فيسبوك، وتويتر، وانستغرام، ولينكدان، ويوتيوب، كما كانت اللجنة العليا من أوائل الهيئات القطرية المبادرة باستخدام منصة تيك توك، علاوة على منصات ويبو، ودويان، وكوايشوا، وتوتياو الصينية.

واليوم، يبلغ اجمالي عدد متابعي حسابات اللجنة العليا عبر مختلف المنصات نحو 4.5 ملايين متابع، حيث يتابعها أكثر من 1.9 مليون شخص على فيسبوك، فيما شهدت حساباتها باللغة الصينية نمواً جماهيرياً ملحوظاً خلال العام المنصرم، ويتابع تلك الحسابات أكثر من 1.3 مليون فرد، في حين يحقق المحتوى المطروح من قبل اللجنة العليا باللغتين العربية والانكليزية على تويتر وانستغرام تفاعلاً ايجابياً.

في هذا السياق، قالت فاطمة النعيمي، المدير التنفيذي لادارة الاتصال باللجنة العليا للمشاريع والارث، أن المحتوى المنشور على حسابات اللجنة العليا عبر وسائل التواصل الاجتماعي يسهم في تسليط الضوء على مختلف جوانب التجربة المميزة التي تنتظر ملايين المشجعين المتوقع قدومهم الى قطر عام 2022 لحضور منافسات المونديال، وتعريفهم بمميزات البطولة وملامح التجربة التي تنتظرهم منذ لحظة وصولهم الى قطر وحتى مغادرتهم.

وأشارت النعيمي الى أن الحسابات تعتبر بمثابة حلقة وصل للاجابة على الكثير من التساؤلات التي قد تدور في أذهان المتابعين حول نمط الحياة في قطر، وطبيعة الثقافة المحلية، ومستوى أمن البلاد، وخيارات الاقامة المتاحة، وتكاليف الاقامة في قطر، وغيرها.

وأكدت النعيمي أن مخاطبة اللجنة العليا للعالم بأربع لغات مختلفة ومن خلال منصات متنوعة يهدف الى تعزيز التواصل مع أكبر شريحة ممكنة من المشجعين من خلال ايصال كافة مستجدات وتفاصيل البطولة الى جماهير كرة القدم في الأسواق المختلفة حول العالم باستخدام محتوى محلي يحاكي تطلعاتهم واهتماماتهم عن طريق المنصات الأكثر استخداما من قبلهم، معربة عن حرص اللجنة العليا بأن تعكس كل أنشطتها في مجال الاتصال كون مونديال قطر 2022 أول نسخة من البطولة تقام بالعالم العربي والشرق الأوسط وثانيها في آسيا، وضمان أن تكون كافة جهودها في هذا السياق عالمية على مختلف الأصعدة.

علاوة على ذلك، تستخدم اللجنة العليا حسابتها على لينكدان وتويتر وانستغرام لتعزيز تواصلها مع الجهات الاعلامية والشركاء في قطر وخارجها. وحول ذلك ثمنت النعيمي الدور الهام الذي يقوم به الجمهور المحلي ووسائل الاعلام والشركاء في رحلة قطر نحو استضافة المونديال.

