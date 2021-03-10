العربي يبحث عن انتصار جديد

دوليه

يتطلع العربي لتحقيق فوز جديد يبقيه في الصدارة عندما يستضيف الفحيحيل اليوم على ستاد صباح السالم ضمن الجولة السابعة من الدوري الممتاز والتي تشهد اليوم أيضاً مواجهة أخرى تجمع السالمية مع ضيفه الساحل على ستاد ثامر.

وأنهى الأخضر الجولة السادسة متصدراً جدول الترتيب برصيد 14 نقطة من تعادلين و 4 انتصارات آخرها على السالمية في الجولة الماضية، بينما يحتل الفحيحيل المركز الثامن برصيد 5 نقاط.

ولا شك أن الأخضر يضع الفوز نصب عينيه من أجل مواصلة السعي نحو اللقب الغائب عن خزائنه منذ العام 20 عاماً تقريباً، بعد النتائج المميزة التي حققها منذ انطلاقة المسابقة ومحافظته على سجله خالياً من الهزيمة.

وتنتظر العربي بخلاف مباراة اليوم مواجهتين أمام الساحل وخيطان قبل انتهاء القسم الأول وتوقف المسابقة للاستحقاقات الدولية، ولا شك أن فوز الأخضر في المباريات الثلاث سيبقيه في قمة الترتيب مع انتظار تعثر بقية المنافسين مثلما حدث في مباراة أول من أمس بتعادل القادسية مع الكويت، بالاضافة الى الدفعة المعنوية الكبيرة التي سيحصل عليها اللاعبون في انهاء القسم الأول بالصدارة.

وأظهرت مباراة الفريق الأخيرة مع السالمية بعض السلبيات أهمها في مركز رأس الحربة وتراجع مستوى المهاجمين عدي الدباغ وعلاء الدالي، وستكون مهمة اللاعبين ازالة الشكوك في المباريات الثلاث المتبقية في القسم الأول.

في المقابل، تعرض الفحيحيل لهزيمة قاسية أمام كاظمة في الجولة الماضية بسقوطه برباعية وتراجعه الى المركز الثامن ودخوله في صراع الهروب من المؤخرة.

ويدرك الوطني ظاهر العدواني مدرب الفريق أن الفترة المقبلة ستكون صعبة على الأحمر، وعليه تدارك الأمر وحصد أكبر عدد ممكن من النقاط قبل بداية القسم الثاني.

وفي المباراة الثانية، يريد السالمية بقيادة مدربه الوطني الجديد ثامر عناد النهوض بعد الخسارة من العربي في الجولة الماضية، وذلك عندما يواجه الساحل القادم هو الآخر من خسارة مؤلمة أمام النصر 1-3.

ويحتل الساحل الذي يدربه الوطني محمد دهيليس المركز السادس برصيد 7 نقاط، بفارق نقطة واحدة عن السالمية السابع، وسيبتعد الفائز مؤقتاً عن منطقة الخطر، بينما سيبقى الخاسر في دائرة الخطر.

