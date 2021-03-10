«الطائرة» و«السلة».. منافسات نهارية

دوليه

قرر اتحاد الكرة الطائرة اقامة منافسات بطولاته المتبقية في الفترة الصباحية في ظل الحظر الجزئي المفروض على البلاد ضمن جهود مكافحة فيروس كورونا. وستقام منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس الاتحاد غدا الخميس اذ سيلتقي العربي مع برقان في 11:00 صباحا على صالة الاتحاد في مجمع الشيخ سعد العبدالله، فيما يلعب الكويت مع برقان في 01:30، ظهراً على صالة فجحان المطيري، في حين يلتقي القادسية مع الجهراء على صالة يوسف الشاهين في التوقيت ذاته. كما ستستكمل منافسات المربع الذهبي لبطولة الدوري يوم السبت على صالة الاتحاد في مجمع الشيخ سعد العبدالله بلقائي كاظمة مع الكويت في 11:00 صباحاً، والعربي مع القادسية في 01:30 ظهراً، في حين ستلعب في التوقيت ذاته بعد غد الجمعة منافسات دوري الدرجة الأولى. من جهته، حذا اتحاد كرة السلة حذو نظيره الطائرة واصدر جدول الجولة الأخيرة من منافسات المربع الذهبي التي ستقام بعد غد الجمعة في الساعة 01:30 ظهراَ حيث يلعب الكويت مع الجهراء على صالة الاتحاد، والقادسية مع كاظمة على صالة نادي الكويت، كما ستقام منافسات الدوري التأهيلي يومي غداً الخميس والسبت في الفترة الصباحية أيضاً.

